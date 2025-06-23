موعد مباراة ريال مدريد ضد سالزبورغ في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، وقنوات البث الحي والمباشر الناقلة للمباراة.

متى موعد مباراة ريال مدريد ضد سالزبورغ؟

تقام مباراة ريال مدريد وسالزبورغ فجر يوم الجمعة المقبل الموافق 27 يونيو/حزيران الجاري على ملعب (لينكولن فايننشال فيلد) في فيلادلفيا الأميركية.

وتبدأ المباراة الساعة الرابعة فجرا (04:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت فيلادلفيا.

ما قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سالزبورغ بكأس العالم للأندية؟

منصة "ديزن" (DAZN)

قناة "إم بي سي" (MBC)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ترتيب فرق المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية:

ريال مدريد المجموعة (4 نقاط)

سالزبورغ (4 نقاط)

الهلال (نقطتان)

باتشوكا (من دون نقاط)

صراع الصدارة بين ريال مدريد وسالزبورغ

ويسعى سالزبورغ إلى الفوز لحسم صدارة المجموعة، ويمكن لريال مدريد حسمها بالتعادل بفضل تفوقه في الأهداف حيث تعادل 1-1 مع الهلال وفاز 3-1 على باتشوكا. وفي المقابل فاز سالزبورغ 2-1 على باتشوكا وتعادل دون أهداف مع الهلال.

وتستمر بطولة كأس العالم للأندية 2025، بالولايات المتحدة وتستمر حتى 13 يوليو/تموز المقبل، في نسخة موسعة تشهد للمرة الأولى مشاركة 32 فريقا.