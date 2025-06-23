رياضة|كأس العالم للأندية

موعد مباراة ريال مدريد ضد سالزبورغ في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

ريال مدريد يتصدر المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية (رويترز)
23/6/2025

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، وقنوات البث الحي والمباشر الناقلة للمباراة.

متى موعد مباراة ريال مدريد ضد سالزبورغ؟

تقام مباراة ريال مدريد وسالزبورغ فجر يوم الجمعة المقبل الموافق 27 يونيو/حزيران الجاري على ملعب (لينكولن فايننشال فيلد) في فيلادلفيا الأميركية.

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وتبدأ المباراة الساعة الرابعة فجرا (04:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت فيلادلفيا.

ما قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سالزبورغ بكأس العالم للأندية؟

  • منصة "ديزن" (DAZN)
  • قناة "إم بي سي" (MBC)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ريال مدريد فاز 3-1 على باتشوكا (رويترز)

ترتيب فرق المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية:

  • ريال مدريد المجموعة (4 نقاط)
  • سالزبورغ (4 نقاط)
  • الهلال (نقطتان)
  • باتشوكا (من دون نقاط)

صراع الصدارة بين ريال مدريد وسالزبورغ

ويسعى سالزبورغ إلى الفوز لحسم صدارة المجموعة، ويمكن لريال مدريد حسمها بالتعادل بفضل تفوقه في الأهداف حيث تعادل 1-1 مع الهلال وفاز 3-1 على باتشوكا. وفي المقابل فاز سالزبورغ 2-1 على باتشوكا وتعادل دون أهداف مع الهلال.

وتستمر بطولة كأس العالم للأندية 2025، بالولايات المتحدة وتستمر حتى 13 يوليو/تموز المقبل، في نسخة موسعة تشهد للمرة الأولى مشاركة 32 فريقا.

المصدر: الجزيرة

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