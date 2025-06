ديكو عن علاقة لامين جمال ونيكو ويليامز: "برشلونة ليس ناديًا للأصدقاء"

حرص البرتغالي ديكو المدير الرياضي لبرشلونة على توجيه رسالة تحذيرية مبكرة إلى الثنائي لامين جمال ونيكو ويليامز، مع تزايد التقارير في الصحافة الإسبانية عن اقتراب الأخير من الانضمام للنادي الكتالوني قادما من أتلتيك بلباو.

وأشاد ديكو في مقابلة أجراها مع صحيفة "لا فانغوارديا" الإسبانية بعلاقة الصداقة القوية بين الثنائي جمال وويليامز، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن العمل الجاد هو أساس النجاح.

وقال ديكو بهذا الخصوص "من الجيد أن يكون (لامين) صديقا لنيكو لكن هذا ليس ناديًا للأصدقاء، نحن هنا للعمل والفوز. إذا انسجما فهذا أفضل".

وتنسجم هذه التصريحات مع أقوال سابقة لمدرب برشلونة هانسي فليك أدلى بها لوسائل الإعلام التابعة لبرشلونة قال فيها "إذا أراد لامين اللعب في أعلى المستويات في الـ15 عاما القادمة، فعليه أن يتدرب جيدا وأن يكون مستعدا ذهنيا. هو ذكي، لكن الأمر لا يقتصر على الاستمتاع، بل لا بد من الاجتهاد والعمل".

ويُعد ويليامز (22 عاما) الهدف الأول لبرشلونة لتدعيم مركز الجناح الأيسر لفريق المدرب هانسي فليك، خاصة بعد موقف ليفربول الرافض للتفاوض بشأن تخفيض قيمة الكولومبي لويس دياز.

وتحظى صفقة ضم ويليامز بدعم غالبية اللاعبين في برشلونة وفي مقدمتهم لامين جمال الذي شارك منشورا عبر "إنستغرام" ظهر فيه يحتفل بهدف مع نيكو بقميص المنتخب الإسباني.

ويمثّل الجمع بين لامين جمال ونيكو ويليامز حلما كرويا لبرشلونة لكن العلاقة القوية بينهما قد تمثل تحديا إداريا لفليك الذي يتعين عليه إدارة العلاقة بينهما لضمان أن تصب في مصلحة الفريق لا العكس، وفق وصف صحيفة "آس" الإسبانية.

🚨 Deco on Lamine-Nico friendship to facilitate Barça move: “Nico’s name was already on the table last season, the idea of signing him has always been there”.

“Their friendship is a nice bonus, of course… but this isn’t a club for friends — we’re here to work and to win”. pic.twitter.com/UDRedI2rXn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2025