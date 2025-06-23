موعد مباراة الهلال ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال السعودي ضد باتشوكا المكسيكي في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، وقنوات البث الحي والمباشر الناقلة للمباراة.

متى موعد مباراة باتشوكا ضد الهلال؟

تقام مباراة الهلال وباتشوكا فجر يوم الجمعة المقبل الموافق 27 يونيو/حزيران الجاري على ملعب (جيوديس بارك) بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأميركية.

وتبدأ المباراة الساعة الرابعة فجرا (04:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت تينيسي.

ما قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة الهلال ضد باتشوكا بكأس العالم للأندية؟

منصة "ديزن" (DAZN)

قناة "إم بي سي مصر 2" (MBC MASR 2)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ترتيب فرق المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية:

ريال مدريد المجموعة (4 نقاط)

سالزبورغ (4 نقاط)

الهلال (نقطتان)

باتشوكا (من دون نقاط)

لا بديل عن الفوز للهلال

ويحتاج الهلال الذي تعادل مع ريال مدريد 1-1 ثم سلبيا مع سالزبورغ، إلى الفوز على باتشوكا للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور ثمن النهائي (حسب نتيجة ريال مدريد ضد سالزبورغ).

وفي المقابل ودّع الفريق المكسيكي البطولة بعد خسارتين متتاليتين أمام سالزبورغ ثم ريال مدريد.

وتستمر كأس العالم للأندية 2025، بالولايات المتحدة وتستمر حتى يوم 13 يوليو/تموز المقبل، في نسخة موسعة تشهد للمرة الأولى مشاركة 32 فريقا.