إصابة مدرب وطبيب الوداد المغربي بحادث سير في كأس العالم للأندية

أعلن نادي الوداد المغربي، اليوم الاثنين، إصابة المدرب محمد أمين بنهاشم وطبيب الفريق في حادث سير بالولايات المتحدة حيث يشارك الفريق في كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 لكنه أكد أنهما في حالة مستقرة.

وقال الوداد، في بيان على منصة إكس، "نود إبلاغ جماهيرنا والرأي العام أن حادثا مروريا قد وقع صباح اليوم بحيث كان المدرب أمین بنهاشم طرفا فيه بالإضافة إلى طبيب الفريق الدكتور عبد الرزاق هفتي".

وأضاف البيان "لله الحمد والشكر، لم تُسجل أي إصابات خطيرة، وجميع المعنيين في حالة صحية جيدة ويتلقون العناية اللازمة. تدخلت السلطات المختصة بسرعة وكفاءة ونتوجه لها بجزيل الشكر على استجابتها الفورية وتعاملها المهني مع الحادث، بالإضافة إلى الحضور الفوري لممثلي الفيفا".

وتابع "نهيب بالجميع عدم تداول الشائعات أو نشر معلومات غير دقيقة. نؤكد أن الوضع تحت السيطرة ولا يدعو لأي قلق".

بلاغ بخصوص حدث مروري 🗞️ pic.twitter.com/EKlv2eXhlE — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) June 23, 2025

وودّع الوداد والعين الإماراتي البطولة مبكرا بعدما ظل رصيدهما دون نقاط من مباراتين قبل لقاء الفريقين يوم الخميس المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.