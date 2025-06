فريق روسي ينضم لحملة جمع التبرعات لبرشلونة لضم ويليامز

في خطوة غير متوقعة، انضم نادي زينيت الروسي إلى حملة جمع التبرعات لفريق برشلونة من أجل ضم الدولي الإسباني نيكو ويليامز من أتلتيك بلباو.

ويقترب النادي الكتالوني من التعاقد مع ويليامز (22 عاما) لكن هناك بعض العقبات التي يجب التغلب عليها قبل أن يتمكن اللاعب من الانضمام إلى برشلونة.

ويصر أتلتيك بلباو على ضرورة دفع الشرط الجزائي البالغ 62 مليون يورو بالكامل، وبرشلونة مستعدة لتفعيله، ولكنهم يقترحون آلية دفع على أقساط.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن بلباو في خلاف مع برشلونة، رغم وجود رغبة اللاعب في الرحيل وديًا. وتشير كل الدلائل إلى تمسك بلباو ببند العقد ودفع كامل قيمته من خلال الدوري الإسباني.

ولمساعدة الفريق الكتالوني في تمويل الصفقة، بدأ المشجعون بجمع التبرعات عبر إرسال الأموال إلى النادي من خلال هدايا على منصة "تيك توك".

ووسط الجدل الدائر، تبرع نادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي ببعض الأموال للتعاقد مع اللاعب، حيث كتب على منصة تيك توك "إلى نيكو ويليامز من زينيت".

هذا الأمر أثار استغراب أحد مستخدمي منصة "إكس" (تويتر سابقا)، مما دفع حساب النادي الروسي باللغة الإنجليزية إلى نشر ردٍّ طريف، وشارك زينيت المنشور مع رسالة "قدّمتم لنا مالكوم، يسعدنا جدًا مساعدتكم".

FC Zenit admin helping out Barcelona with funding for Nico Williams on TikTok 😭 pic.twitter.com/4RFw5Z2HaW

— ESPN FC (@ESPNFC) June 20, 2025