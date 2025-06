تصرف غريب من فينيسيوس يثير قلق جماهير ريال مدريد

أجرى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد تغييرات جوهرية على حسابه الرسمي في "إنستغرام" أثارت قلق جماهير النادي الملكي حول مستقبله مع الفريق.

وأزال فينيسيوس -على نحو مفاجئ- الصورة المثبتة التي كان يظهر فيها وهو يرفع لقبي دوري أبطال أوروبا اللذين حققهما مع ريال مدريد موسمي 2021-2022 و2023-2024.

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

وغزا اسم فينيسيوس مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وأصبح محور نقاش واسع بين جماهير ريال مدريد، حيث أثارت هذه التغييرات التساؤلات وفتحت الباب أمام سيل من التكهنات بشأن مستقبله، وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن فينيسيوس "أزال الصور الرمزية التي توثّق لحظاته الذهبية" مع ريال مدريد، بالإضافة إلى تعديله سيرته الذاتية التي حذف منها اسم ريال مدريد.

وانقسمت آراء الجماهير بشأن سبب هذا التصرف، فالبعض رأى فيه إشارة إلى احتمال رحيله عن ريال مدريد، وبينما عدّه آخرون حملة دعائية مدروسة، وصفه فريق ثالث بأنه "قرار شخصي لا يستدعي القلق".

ورجحت الصحيفة سببا رابعا يتعلق بأن اللاعب البرازيلي تعرّض لسيل من الإهانات والتعليقات السلبية على تلك المنشورات من حسابات يبدو أنها وهمية، مما دفعه لإزالتها تجنبا للمزيد من المضايقات الإلكترونية.

ويعيش فينيسيوس أياما صعبة بعد أن زادت حدة الانتقادات بحقه بعد المستوى الهزيل الذي ظهر به في مباراة ريال مدريد والهلال السعودي التي جرت يوم الأربعاء الماضي ضمن الجولة الأولى من لقاءات المجموعة الثامنة بمونديال الأندية.

وشارك فينيسيوس في تلك المباراة 80 دقيقة قبل أن يستبدله المدرب تشابي ألونسو، الذي دفع بزميله فيكتور مونيوز بدلا منه.

وتحصّل فينيسيوس على بطاقة صفراء بعدما أسقط نفسه على الأرض محاولا التحايل على الحكم للحصول على خطأ وطرد خاليدو كوليبالي الذي كان آخر مدافع للهلال في تلك اللقطة.

Ref Cam caught Vini Jr diving and the Brazilian is booked 🟨

Watch the @fifacwc | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAHIL pic.twitter.com/FWLSsYzCVV

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025