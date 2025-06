هكذا حول ميسي إنتر ميامي من ناد مغمور إلى محطم للأرقام القياسية

يثبت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي أنه كان صفقة ناجحة للغاية بالنسبة للفريق الأميركي على الصعيدين الرياضي والتجاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إنتر ميامي الذي تأسس عام 2018 تفوّق في بعض المؤشرات التجارية على أندية أوروبية عريقة في فترة زمنية قصيرة، وزاد ذلك منذ تعاقده مع ميسي صيف عام 2023.

وقالت إنه "من البديهي أن يحتاج أي نادٍ إلى الفوز لصناعة التاريخ وكسب الجماهير، وعليه فكّر خورخي ماس أحد ملاك إنتر ميامي في ضم ميسي ليكون حجر الأساس لمشروعه الرياضي بوجود أسماء بارزة مثل لويس سواريز، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، أوسكار أوستاري وفيدي ريدوندو".

لكن ميسي (38 عاما) لوحده كان له تأثير كبير على إنتر ميامي واستفادت منه أيضا فرق الدوري الأميركي وهو ما أكدته الأرقام والاحصائيات.

أما بالنسبة لميسي نفسه فهو يسعى الآن للحفاظ على سجلّه المثالي في دور المجموعات، بجميع البطولات التي شارك فيها سواء مع الأندية أو المنتخب.

وبحسب "ماركا" فإن ميسي لم يُقصَ على الإطلاق من الدور الأول طوال مسيرته من أي بطولة ظهر فيها مع برشلونة أو باريس سان جيرمان أو منتخب الأرجنتين.

ويحتاج إنتر ميامي إلى نقطة واحدة فقط من مباراته الأخيرة في دور المجموعات من كأس العالم للأندية ضد بالميراس البرازيلي المقررة الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة يوم الثلاثاء المقبل، لضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي، بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي المصري وبورتو البرتغالي.

وقاد ميسي يوم الخميس الماضي إنتر ميامي لتحقيق فوزه الأول في مونديال الأندية وذلك على حساب بورتو بتسجيله هدف الفوز (2-1) من ركلة حرة مباشرة.

ARE YOU NOT ENTERTAINED?

Messi scores a GORGEOUS free kick goal and @InterMiami are now leading 2-1 versus @FCPorto!

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025