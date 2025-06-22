رياضة|كأس العالم للأندية|الولايات المتحدة الأميركية

هكذا حول ميسي إنتر ميامي من ناد مغمور إلى محطم للأرقام القياسية

Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi (L) celebrates after scoring his team's second goal during the FIFA Club World Cup 2025 Group A football match between US Inter Miami and Portugal's FC Porto at the Mercedes-Benz stadium in Atlanta on June 19, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
ارتفعت القيمة السوقية لإنتر ميامي بنسبة 103% لتصل إلى 1.19 مليار دولار (الفرنسية)
22/6/2025-|آخر تحديث: 13:51 (توقيت مكة)

يثبت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي أنه كان صفقة ناجحة للغاية بالنسبة للفريق الأميركي على الصعيدين الرياضي والتجاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إنتر ميامي الذي تأسس عام 2018 تفوّق في بعض المؤشرات التجارية على أندية أوروبية عريقة في فترة زمنية قصيرة، وزاد ذلك منذ تعاقده مع ميسي صيف عام 2023.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وقالت إنه "من البديهي أن يحتاج أي نادٍ إلى الفوز لصناعة التاريخ وكسب الجماهير، وعليه فكّر خورخي ماس أحد ملاك إنتر ميامي في ضم ميسي ليكون حجر الأساس لمشروعه الرياضي بوجود أسماء بارزة مثل لويس سواريز، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، أوسكار أوستاري وفيدي ريدوندو".

لكن ميسي (38 عاما) لوحده كان له تأثير كبير على إنتر ميامي واستفادت منه أيضا فرق الدوري الأميركي وهو ما أكدته الأرقام والاحصائيات.

[Subscription Customers Only] Jun 14, 2025; Miami Gardens, Florida, USA; Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) walks past the Club World Cup trophy before a group stage match of the 2025 FIFA Club World Cup at Hard Rock Stadium. Mandatory Credit: Marco Bello-Reuters via Imagn Images
ميسي يسعى لقيادة إنتر ميامي لعبور مرحلة المجموعات في كأس العالم للأندية (رويترز)

وتاليا الأرقام القياسية التي حققها ميسي منذ انضمامه إلى إنتر ميامي صيف عام 2023 واستفاد منها الدوري الأميركي:

  • ارتفعت القيمة السوقية لإنتر ميامي بنسبة 103% لتصل إلى 1.19 مليار دولار.
  • قفزت مبيعات المنتجات بنسبة 41% وكان قميص ميسي الأكثر مبيعا.
  • حضور جماهيري قياسي بالدوري الأميركي موسم 2023-2024 بلغ حوالي 11.5 مليون متفرج، بزيادة 6% عن الموسم السابق و15% عن الموسم الذي قبله.
  • كسبت منصة "آبل تي في" مالكة حقوق بث الدوري الأميركي 300 ألف مشترك جديد في شهر واحد من انضمام ميسي لإنتر ميامي.
  • بلغ دخل التذاكر بعد وصوله 265 مليون دولار، في حين ارتفعت أسعار التذاكر بنسبة 1700%.
  • حققت بقية فرق الدوري الأميركي دخلا إضافيا من بيع التذاكر بلغ 84 مليون دولار.

سجل ميسي المثالي

أما بالنسبة لميسي نفسه فهو يسعى الآن للحفاظ على سجلّه المثالي في دور المجموعات، بجميع البطولات التي شارك فيها سواء مع الأندية أو المنتخب.

وبحسب "ماركا" فإن ميسي لم يُقصَ على الإطلاق من الدور الأول طوال مسيرته من أي بطولة ظهر فيها مع برشلونة أو باريس سان جيرمان أو منتخب الأرجنتين.

ويحتاج إنتر ميامي إلى نقطة واحدة فقط من مباراته الأخيرة في دور المجموعات من كأس العالم للأندية ضد بالميراس البرازيلي المقررة الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة يوم الثلاثاء المقبل، لضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي، بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي المصري وبورتو البرتغالي.

إعلان

وقاد ميسي يوم الخميس الماضي إنتر ميامي لتحقيق فوزه الأول في مونديال الأندية وذلك على حساب بورتو بتسجيله هدف الفوز (2-1) من ركلة حرة مباشرة.

ويحتل إنتر ميامي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن بالميراس البرازيلي.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان