إينزاغي مدرب الهلال: مواجهة سالزبورغ مفصلية في كأس العالم للأندية

أكد الإيطالي سيموني إينزاغي مدرب الهلال السعودي أن فريقه سيكون أمام "مباراة مفصلية" بمواجهة سالزبورغ النمساوي غدا الاثنين، على ملعب "أودي فيلد" في واشنطن ضمن منافسات المجموعة الثامنة من كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وقال إينزاغي الذي استهل مسيرته مع الهلال بالتعادل مع ريال مدريد الإسباني 1-1 في الجولة الأولى، "نحن أمام مباراة مفصلية بعد كل ما قدمناه أمام ريال مدريد، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا ونحافظ على النهج والتركيز نفسه الذي ظهرناه في المباراة الأولى لأننا سنواجه فريقا مميزا وقويا".

وأضاف "نحتاج إلى أن نقابل سالزبورغ بالروح ذاتها التي لعبنا بها أمام ريال مدريد. الأداء السابق عزز من ثقة اللاعبين في أنفسهم".

وأشار مدرب إنتر ميلان الإيطالي السابق إلى أنه "لا يزال أمامنا الكثير من الوقت للعمل والتحسن"، وذلك بعدما انتقل إلى الهلال قبل أيام قليلة من السفر إلى الولايات المتحدة.

وأكّد أن "تطبيق أفكاري يحتاج إلى الوقت. نعمل بشكل يومي على تصحيح أخطاء الفريق الجماعية والفردية".

وأوضح إينزاغي أن غياب المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ثاني هدافي الدوري السعودي في موسم 2023-2024، مستمر بسبب الإصابة.