شاهد.. ألونسو يستعين بطائرة مسيرة لتحليل تدريبات ريال مدريد

حرص تشابي مدرب ريال مدريد، على الاستعانة مسيّرة، لتصوير الحصة التدريبية للفريق في مدينة ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأميركية، بغية تحليل التدريبات وجمع معلومات وبيانات إضافية عن الفريق.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني مقطع فيديو، أظهر تحليق طائرة مسيرة فوق أرضية المعلب خلال التدريب الأخير لريال مدريد قبل مباراته الثانية في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية ضد باتشوكا المكسيكي.

وبحسب الصحيفة، فإن ألونسو يعمل على اتباع أساليب جديدة في عمله مع ريال مدريد بعد تعيينه مؤخرا خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، مشيرة إلى أنه لم يسبق له الاستعانة بطائرة مسيرة خلال التدريبات في فترة عمله مع باير ليفركوزن الألماني.

وأضافت: "طوال الحقبة السابقة لريال مدريد، بقيادة أنشيلوتي، لم يُستخدم هذا النوع من الطائرات المسيرة قط، وستكشف الأيام مدى استمرار هذه التقنية، لكن الجديد هو أن تشابي ألونسو بدأ باختبارها".

وأوضحت أن ألونسو يسعى باستمرار لتطوير أساليبه التدريبية، وخلال فترته الناجحة مع ليفركوزن عمل على تصوير الحصص التدريبية للفريق الألماني بكاميرات مثبتة فوق ملعب التدريب، لكن من دون أن يصل الأمر إلى التقاط صورا جوية.

وتعاقد نادي ريال مدريد مع تشابي ألونسو الشهر الماضي، لتدريب الفريق 3 مواسم، بداية من الأول من يونيو/حزيران الجاري وحتى 30 يونيو/حزيران 2028.

وبدأ ألونسو مسيرته التدريبية في أكاديمية الشباب بالريال، حيث تولى تدريب فريق تحت 14 عاما في موسم 2018-2019.

والآن يعود ألونسو للريال كواحد من أفضل المدربين في العالم، بعدما قاد باير ليفركوزن للفوز بالدوري والكأس وكأس السوبر الألماني في 3 مواسم قاد فيها الفريق.

مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا

ويلتقي ريال مدريد اليوم الأحد مع باتشوكا المكسيكي، في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة، وذلك على ملعب بانك أوف أميركا بمدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا.

وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الثالثة مساء (15:00) بتوقيت ميامي.

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واستهل ريال مدريد مشواره في البطولة بالتعادل مع الهلال السعودي 1-1، بينما خسر باتشوكا أمام سالزبورغ النمساوي 1-2.