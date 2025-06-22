شاهد.. 3 قتلى بسقوط سياج حديدي بملعب "5 جويلية" في الجزائر

ارتفعت إلى 3 حصيلة ضحايا حادث سقوط عدد من مشجعي فريق مولودية الجزائر من مدرجات ملعب "5 جويلية (يوليو/تموز) 1962" في الجزائر العاصمة، كما أصيب 81 غادر أغلبهم المستشفيات، بحسب ما أعلنته اليوم الأحد وزارة الصحة الجزائرية.

وكانت الحماية المدنية أحصت مساء أمس السبت وفاةً واحدة و11 مصابا.

وجاء في بيان وزارة الصحة "استقبل المستشفى الجامعي بني مسوس 38 مصابا، في حين سُجلت 3 وفيات. كما استقبل مستشفى بن عكنون 27 مصابا، في حين استقبل مستشفى باب الواد 16 مصابًا".

وغادر أغلب المصابين المستشفيات، حسب وزارة الصحة.

🔴 لحظة سقوط السياج الحديدي مشهد مأساوي في ملعب 5 جويلية.. في احتفالات المولودية بالفوز باللقب 😥 pic.twitter.com/FmIaqfbiv8 — ساخر (@SakerSport) June 22, 2025

وعكَّر الحادث صفو احتفالات فريق المولودية بلقبه بطلا للدوري المحلي للعام الثاني تواليا، والتاسع في تاريخه.

وذكرت صحيفة الخبر أن تدافع الجماهير تسبب في انهيار السياج الحديدي وسقوط عدد من مشجعي مولودية الجزائر من المدرجات العلوية رقم 7 و8 نحو الأسفل، وأدى إلى تسجيل عدة إصابات تطلّبت تدخل مصالح الحماية المدنية من أجل نقل الجرحى إلى المستشفى.

وكان الملعب ممتلئا عن آخره لحضور هذه المباراة الحاسمة أمام فريق نجم مقرة في المرحلة الثلاثين الأخيرة من الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

على إثر المصاب الأليم، الذي ألمّ بمناصري مولودية الجزائر، اليوم بملعب 5 جويلية، لا يسعني إلا أن أترحم على روح المناصر المتوفى، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. نعزي أنفسنا وعائلته ورفقاءه من المناصرين وطاقم مولودية الجزائر، وأدعو العلي القدير بالشفاء لجرحى الحادث و العودة إلى ذويهم… — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) June 21, 2025

إعلان

وكان التعادل كافيا لمولودية الجزائر للاحتفاظ باللقب بعدما سقط منافسه شباب بلوزداد في فخ التعادل السلبي أيضا أمام مضيفه أولمبي أقبو.

وأنهى مولودية الجزائر الموسم برصيد 58 نقطة مقابل 55 لشباب بلوزداد الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام شبيبة القبائل، الذي خطف الوصافة بفوزه على ضيفه أولمبي الشلف.

وإثر المأساة قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلغاء حفل تسليم كأس الدوري. وقدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه في منشور على منصة إكس.