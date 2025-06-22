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شاهد.. 3 قتلى بسقوط سياج حديدي بملعب "5 جويلية" في الجزائر

قتلى في سقوط من مدرجات ملعب في الجزائر
تدافع الجماهير تسبب في انهيار السياج الحديدي وسقوط عدد من مشجعي مولودية الجزائر من المدرجات العلوية (مواقع التواصل)
22/6/2025-|آخر تحديث: 16:02 (توقيت مكة)

ارتفعت إلى 3 حصيلة ضحايا حادث سقوط عدد من مشجعي فريق مولودية الجزائر من مدرجات ملعب "5 جويلية (يوليو/تموز) 1962" في الجزائر العاصمة، كما أصيب 81 غادر أغلبهم المستشفيات، بحسب ما أعلنته اليوم الأحد وزارة الصحة الجزائرية.

وكانت الحماية المدنية أحصت مساء أمس السبت وفاةً واحدة و11 مصابا.

وجاء في بيان وزارة الصحة "استقبل المستشفى الجامعي بني مسوس 38 مصابا، في حين سُجلت 3 وفيات. كما استقبل مستشفى بن عكنون 27 مصابا، في حين استقبل مستشفى باب الواد 16 مصابًا".

وغادر أغلب المصابين المستشفيات، حسب وزارة الصحة.

وعكَّر الحادث صفو احتفالات فريق المولودية بلقبه بطلا للدوري المحلي للعام الثاني تواليا، والتاسع في تاريخه.

وذكرت صحيفة الخبر أن تدافع الجماهير تسبب في انهيار السياج الحديدي وسقوط عدد من مشجعي مولودية الجزائر من المدرجات العلوية رقم 7 و8 نحو الأسفل، وأدى إلى تسجيل عدة إصابات تطلّبت تدخل مصالح الحماية المدنية من أجل نقل الجرحى إلى المستشفى.

وكان الملعب ممتلئا عن آخره لحضور هذه المباراة الحاسمة أمام فريق نجم مقرة في المرحلة الثلاثين الأخيرة من الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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وكان التعادل كافيا لمولودية الجزائر للاحتفاظ باللقب بعدما سقط منافسه شباب بلوزداد في فخ التعادل السلبي أيضا أمام مضيفه أولمبي أقبو.

وأنهى مولودية الجزائر الموسم برصيد 58 نقطة مقابل 55 لشباب بلوزداد الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام شبيبة القبائل، الذي خطف الوصافة بفوزه على ضيفه أولمبي الشلف.

وإثر المأساة قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلغاء حفل تسليم كأس الدوري. وقدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه في منشور على منصة إكس.

المصدر: وكالات

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