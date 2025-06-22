موعد مباراة الهلال ضد سالزبورغ في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال السعودي ضد سالزبورغ النمساوي في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، وقنوات البث الحي والمباشر الناقلة للمباراة.

متى موعد مباراة الهلال ضد سالزبورغ؟

تقام مباراة الهلال ضد ريال مدريد غدا الاثنين، الموافق 23 يونيو/حزيران الجاري على ملعب أودي فيلد.

وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة الواحدة صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

ويدير مباراة الهلال وسالزبورغ، الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو (43 عاما).

ما قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة الهلال ضد سالزبورغ بكأس العالم للأندية؟

منصة "ديزن" (DAZN)

قنوات "إم بي سي مصر" (mbc)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

مجموعة الهلال وسالزبورغ بكأس العالم للأندية:

المجموعة الثامنة وتضم أيضا:

ريال مدريد الإسباني.

باتشوكا المكسيكي.

وبعد تعادله مع ريال مدريد، أصبح الهلال أول فريق آسيوي لا يخسر أمام منافس أوروبي في المسابقة.

وكانت تلك المباراة الأولى بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي الذي تُعد انطلاقته جيدة أمام العملاق الإسباني.

ويأمل "الزعيم" أن يستكمل نتائجه الإيجابية في المسابقة بمواجهة سالزبورغ النمساوي على ملعب أودي فيلد في واشنطن ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وخسر الهلال مرة واحدة في آخر 4 مباريات ضمن المسابقة (فاز مرتين وتعادل مرة)، كما أنه لم يخسر سوى مباراة واحدة في آخر 11 مباراة ضمن مختلف المسابقات، محققا 6 انتصارات.

ويبدو أن المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش سيواصل غيابه عن الهلال بسبب الإصابة، إذ لم يُعلن النادي جاهزيته للمشاركة.

في المقابل، يبحث سالزبورغ عن فوزه الثاني في المسابقة والرابع تواليا ضمن مختلف المسابقات، لكن دفاعهم الذي لم يتمكن من الخروج بشباك نظيفة سوى مرة في آخر 10 مباريات ستكون تحت اختبار جديّ.