ملاعب مكيفة تستضيف الجولات الأولى من دوري نجوم قطر 2025-2026

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم الأحد أن منافسات موسم 2025-2026 من المسابقة ستنطلق في 14 أغسطس/آب المقبل، وحددت بالفعل تواريخ ومواعيد مباريات أول 3 جولات في الموسم الجديد.

وقالت مؤسسة دوري النجوم عبر موقعها على الإنترنت إن الملاعب المكيفة في قطر ستستضيف أول 6 جولات من الموسم.

ويستهل السد حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نادي قطر، ويلعب الدحيل ثاني ترتيب الموسم الماضي أمام الشحانية في الجولة الأولى.

وتشهد الجولة الثالثة مباراتي قمة، إذ يستضيف الريان نظيره الدحيل، ويحل الغرافة ضيفا على السد.

الإعلان عن جدول مباريات #دوري_نجوم_قطر 2025-2026 📍📑 لتحميل الجدول اضغط هنا 👈 https://t.co/bbvRHvAnoh pic.twitter.com/kCm1xL8k9v — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) June 22, 2025

وأضافت أنه سيتم تحديث الجدول ابتداء من الجولة الرابعة وحتى الجولة 11، وذلك بعد إجراء قرعة بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وبطولة دوري أبطال آسيا 2، وبطولة دوري أبطال الخليج، وكذلك برنامج المنتخب الوطني.

وأكدت أنه سيُنسَّق مع الأندية المشاركة في البطولات الخارجية بعد تحديد مواعيد مبارياتها على أن تكون ضمن الأيام المحددة في جدول المباريات وذلك لدعمها في كافة المشاركات.

الملاعب المكيفة