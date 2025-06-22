رياضة

ملاعب مكيفة تستضيف الجولات الأولى من دوري نجوم قطر 2025-2026

ملعب البيت المونديالي يستضيف مباريات من الجولات الـ6 الأولى للدوري القطري لكرة القدم (غيتي)
22/6/2025

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم الأحد أن منافسات موسم 2025-2026 من المسابقة ستنطلق في 14 أغسطس/آب المقبل، وحددت بالفعل تواريخ ومواعيد مباريات أول 3 جولات في الموسم الجديد.

وقالت مؤسسة دوري النجوم عبر موقعها على الإنترنت إن الملاعب المكيفة في قطر ستستضيف أول 6 جولات من الموسم.

ويستهل السد حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نادي قطر، ويلعب الدحيل ثاني ترتيب الموسم الماضي أمام الشحانية في الجولة الأولى.

وتشهد الجولة الثالثة مباراتي قمة، إذ يستضيف الريان نظيره الدحيل، ويحل الغرافة ضيفا على السد.

وأضافت أنه سيتم تحديث الجدول ابتداء من الجولة الرابعة وحتى الجولة 11، وذلك بعد إجراء قرعة بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وبطولة دوري أبطال آسيا 2، وبطولة دوري أبطال الخليج، وكذلك برنامج المنتخب الوطني.

وأكدت أنه سيُنسَّق مع الأندية المشاركة في البطولات الخارجية بعد تحديد مواعيد مبارياتها على أن تكون ضمن الأيام المحددة في جدول المباريات وذلك لدعمها في كافة المشاركات.

الملاعب المكيفة

  • أحمد بن علي
  • خليفة الدولي
  • الثمامة
  • البيت
  • جاسم بن حمد.
المصدر: رويترز

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