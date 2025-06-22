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محو جدارية وليامز في بلباو بعد أنباء عن انتقاله لبرشلونة

محو جدارية لنيكو زيليامز في بلباو بعد انباء عن انقاله الوشيك الى برشلونة (المصدر EssaJogadaFoiLouca على تويتر )
صورة نيكو وليامز (وسط) محيت من طرف أنصار الفريق على ما يبدو (مواقع التواصل الاجتماعي)
22/6/2025

أفادت تقارير من بلباو بأن جدارية فنية أُنشئت تكريما للاعب نيكو وليامز تم محوها وذلك بسبب الشائعات القوية حول رحيل اللاعب الوشيك عن نادي أتلتيك بلباو للانضمام إلى برشلونة.

واكتُشف اليوم الأحد أن صورة وليامز، الموجودة إلى جانب صورتي شقيقه إيناكي وإيكر مونياين على الجدارية في باراكالدو، على مشارف بلباو، قد مُحيت.

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وإلى جانب الجدارية كتبت عبارة "سواءً رحلتَ أم بقيتَ، فقد خسرتَ احترامنا". ويبدو أن تغريدة نشرها إيناكي، شقيق نيكو الأكبر اليوم الأحد كانت موجهة مباشرة إلى مرتكبي هذا الإهانة: "وراء عدم الاحترام المجهول، هناك دائما شخص صغير جدا لا يجرؤ على إظهار وجهه".

وعادة ما تعتبر الجداريات التكريمية تعبيرا عن التقدير والحب من قبل الجماهير للاعبين الذين يمثلون رمزا للنادي أو يقدمون أداء استثنائيا.

ويعتبر محو هذه الجدارية بوضوح مدى حساسية الموقف في بلباو، حيث يُنظر إلى رحيل اللاعبين المحليين، وخصوصا النجوم منهم على أنه خسارة كبيرة تتجاوز مجرد الجانب الرياضي.

وتتزايد التكهنات حول مستقبل وليامز لا سيما بعد تصريحات المدير الرياضي لبرشلونة ديكو الذي أشار إلى أن اللاعب "يرغب في القدوم" إلى برشلونة.

ويرتبط وليامز بعقد مع أتلتيك بلباو حتى عام 2027، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 62 مليون يورو وهو ما قد يصعب من عملية رحيله إلى برشلونة بحسب تقارير إعلامية إسبانية.

المصدر: الصحافة الفرنسية

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