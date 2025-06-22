محو جدارية وليامز في بلباو بعد أنباء عن انتقاله لبرشلونة

أفادت تقارير من بلباو بأن جدارية فنية أُنشئت تكريما للاعب نيكو وليامز تم محوها وذلك بسبب الشائعات القوية حول رحيل اللاعب الوشيك عن نادي أتلتيك بلباو للانضمام إلى برشلونة.

واكتُشف اليوم الأحد أن صورة وليامز، الموجودة إلى جانب صورتي شقيقه إيناكي وإيكر مونياين على الجدارية في باراكالدو، على مشارف بلباو، قد مُحيت.

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وإلى جانب الجدارية كتبت عبارة "سواءً رحلتَ أم بقيتَ، فقد خسرتَ احترامنا". ويبدو أن تغريدة نشرها إيناكي، شقيق نيكو الأكبر اليوم الأحد كانت موجهة مباشرة إلى مرتكبي هذا الإهانة: "وراء عدم الاحترام المجهول، هناك دائما شخص صغير جدا لا يجرؤ على إظهار وجهه".

🚨 *CLIMÃO EM BILBAO!* 😳🔥 A imagem de Nico Williams foi *REMOVIDA* do mural que dividia com seu irmão Iñaki em Barakaldo, nos arredores de Bilbao! 🎨💥 pic.twitter.com/807yKm4q84 — EssaJogadaFoiLouca (@jogadafoilouca) June 22, 2025

وعادة ما تعتبر الجداريات التكريمية تعبيرا عن التقدير والحب من قبل الجماهير للاعبين الذين يمثلون رمزا للنادي أو يقدمون أداء استثنائيا.

ويعتبر محو هذه الجدارية بوضوح مدى حساسية الموقف في بلباو، حيث يُنظر إلى رحيل اللاعبين المحليين، وخصوصا النجوم منهم على أنه خسارة كبيرة تتجاوز مجرد الجانب الرياضي.

وتتزايد التكهنات حول مستقبل وليامز لا سيما بعد تصريحات المدير الرياضي لبرشلونة ديكو الذي أشار إلى أن اللاعب "يرغب في القدوم" إلى برشلونة.

ويرتبط وليامز بعقد مع أتلتيك بلباو حتى عام 2027، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 62 مليون يورو وهو ما قد يصعب من عملية رحيله إلى برشلونة بحسب تقارير إعلامية إسبانية.