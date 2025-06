الإنجليزي ويليامز.. من مدرب كرة قدم إلى موظف في المطار

يرفض الإنجليزي لوك ويليامز المدرب السابق لفريق سوانزي سيتي مبدأ الراحة في حياته والجلوس في المنزل بلا وظيفة، وعليه فضّل العمل في مجال آخر بعيدا عن كرة القدم بعد إقالته من تدريب الفريق قبل أشهر.

وأُقيل ويليامز (44 عاما) من تدريب سوانزي سيتي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (التشامبيونشيب) في فبراير/شباط الماضي، لسوء النتائج.

وقرر ويليامز العمل في وظيفة أخرى غير كرة القدم رغم عدم وجود حاجة مادية لذلك، لحين عودته إلى التدريب مرة أخرى وفق ما ذكر موقع "ذا أتلتيك" البريطاني.

وانتشرت صورة للمدرب السابق على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي زي العمل في مطار بريستول الواقع جنوب غرب بريطانيا، وهو ما أثار حالة من الدهشة وعدم التصديق لدى كثير من المتابعين، إذ تساءل بعضهم عمّا إذا كانت الصورة حقيقية.

لكن أحد المقربين من المدرب الإنجليزي أكد للموقع أن ويليامز يعمل في المطار منذ أسبوعين حيث يساعد الركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الحركة على التنقل داخل مبانيه.

ويرى ويليامز العمل في هذه الوظيفة بأنه "يشغل وقته بعمل له قيمة عوضا عن البقاء عاطلا بلا عمل".

وسبق لويليامز أن تحدّث عن أهمية العمل في حياته وذلك في مقابلة أجراها مع صحيفة "الغارديان" نُشرت في فبراير/شباط من العام الماضي قال فيها "برأيي. الدافع هو كل شيء في الحياة".

وفي تلك المقابلة، كشف المدرب الإنجليزي أنه عمل سابقا في متجر لتحميل البضائع على حافلات النقل، كما عمل كسائق حافلات صغيرة تنقل الركاب من المطارات والمقاهي وإليها، وكل ذلك لأجل تمويل مسيرته التدريبية.

كما عمل في نقل اللاعبين عبر حافته وكان يجني دولارين فقط عن كل لاعب يذهب إلى التدريبات.

