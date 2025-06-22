ارتفاع عدد ضحايا حادث ملعب 5 يوليو في الجزائر إلى 3 وفيات

قالت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، إن عدد الوفيات جراء الحادث المأساوي الذي شهده ملعب 5 يوليو، أمس السبت، بعد مباراة مولودية الجزائر ضد نجم مقرة في دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم ارتفع إلى 3 وفيات.

وتُوفّي مشجع أمس على الفور إثر سقوط بعض المشجعين من المدرجات العلوية لملعب 5 يوليو أثناء الاحتفال بتحقيق مولودية الجزائر لقب الدوري بعد نهاية المباراة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان عبر حسابها على فيسبوك اليوم، إن مشجعين آخرين توفيا في المستشفى.

وأضاف البيان أن مستشفيات العاصمة استقبلت أكثر من 70 مصابا، وإن عددا منهم خرج بعد تلقي العلاج.

وتوجّه لاعبو مولودية الجزائر ورئيس النادي رفيق حاج رجم، إلى مستشفى بني مسوس في العاصمة للاطمئنان على المشجعين والتبرع بالدم.