برشلونة مهتم بالتعاقد مع موهبة سويدية من أصول سورية

أبدى برشلونة بطل الثلاثية المحلية في إسبانيا بالموسم الماضي اهتماما جديا بالتعاقد مع الشاب روني بردغجي لاعب كوبنهاغن الدانماركي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة برشلونة اجتمعت مع وكيل اللاعب المولود في الكويت لعائلة سورية، الخميس الماضي للاستفسار عن وضعه الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بردغجي (19 عاما) مع فريقه الحالي في ديسمبر/كانون الأول القادم، لكن في حال أراد برشلونة تفادي المنافسة مع الأندية الأخرى الراغبة بضم اللاعب، والتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية فسيتعين عليه دفع مبلغ زهيد يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين يورو.

وقالت الصحيفة "مقابل مبلغ بسيط يمكن لبرشلونة الحصول على خدمات لاعب سبق أن كان على رادار ريال مدريد ويوفنتوس وتشلسي وباير ليفركوزن".

وفي أواخر عام 2023 ارتبط اسم بردغجي بالانتقال إلى برشلونة، لكن إصابة خطيرة تعرّض لها اللاعب على مستوى الرباط الصليبي للركبة اليمنى أبعدته عن الملاعب لـ10 أشهر أجلت هذه الخطة.

وأعاد النادي الكتالوني اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب بعد حصوله على تقارير طبية تؤكد تعافيه التام من الإصابة وفق الصحيفة ذاتها، خاصة أنه شارك في المباريات مع كوبنهاغن منذ 31 مارس/آذار الماضي بشكل طبيعي، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الدانماركي.

ويرى برشلونة في بردغجي لاعبا يتمتع بموهبة عالية المستوى وأنه خيار منفصل عن صفقة نيكو وليامز حسب ما أكد الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو.

وأثارت موهبة اللاعب أيضا اهتمام بورتو البرتغالي الذي قدّم قبل أسبوعين عرضا رسميا لضمه.

🚨🔵🔴 Barcelona have made contact to be informed on Roony Bardghji deal conditions. Direct talks took place.

Barça are monitoring the Swedish talent after Porto already sent a bid two weeks ago. Separate option from Nico Williams deal. pic.twitter.com/0GYGlXPdCN

