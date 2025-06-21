سيناريو تأهل الأهلي المصري إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية

سقط الأهلي المصري أمام بالميراس البرازيلي 0-2 في الجولة الثانية من منافسات الجولة الأولى في كأس العالم للأندية لتتضاءل آماله في بلوغ دور الـ16 من المنافسة.

وسجل وسام أبو علي هدفا عكسيا في مرمى محمد الشناوي في الدقيقة 49، قبل أن يضيف خوسيه لوبيز الهدف الثاني للفريق البرازيلي في الدقيقة 59.

وكان الأهلي تعادل في المباراة الافتتاحية ضد إنتر ميامي دون أهداف ليحصد نقطة واحدة فقط بعد مباراتين وتتعقد وضعيته في التأهل للدور المقبل.

وبهذه النتيجة بات الأهلي يتذيل ترتيب المجموعة الأولى، بينما يحتل إنتر ميامي -الذي فاز 2-1 على بورتو- المركز الثاني خلف بالميراس المتصدر.

ترتيب المجموعة الأولى:

1- بالميراس (4 نقاط، زائد 2).

2- إنتر ميامي (4 نقاط، زائد 1).

3- بورتو (نقطة واحدة، ناقص 1).

4- الأهلي (نقطة واحدة، ناقص 2).

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في ختام الدور الأول -الثلاثاء المقبل- على أرض ملعب ميتلايف، بينما سيواجه نادي بالميراس نادي إنتر ميامي في ملعب هارد روك.

ولا يمتلك الأهلي رفاهية التعادل، بل مطالب بفوز عريض على بورتو في الجولة الأخيرة، لكن ذلك سيبقى غير كاف لضمان التأهل الذي يتوقف على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس.

سيناريوهات التأهل في المجموعة الأولى:

تبقى حظوظ الأهلي في التأهل قائمة، لكنها مرهونة بحسابات وسيناريوهات معقدة:

السيناريو الأول: يتأهل الأهلي في حال فوزه بفارق هدفين على بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس بهدفين دون مقابل.

يتأهل الأهلي في حال فوزه بفارق هدفين على بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس بهدفين دون مقابل. السيناريو الثاني: يتأهل الأهلي في حال فوزه 1-0 وخسارة إنتر ميامي بنتيجة 0-3.

يتأهل الأهلي في حال فوزه 1-0 وخسارة إنتر ميامي بنتيجة 0-3. السيناريو الثالث: تعادل ميامي وبالميراس سيعني خروج الأهلي من البطولة، حتى في حال الفوز على بورتو.

تعادل ميامي وبالميراس سيعني خروج الأهلي من البطولة، حتى في حال الفوز على بورتو. السيناريو الرابع: تعادل أو هزيمة الأهلي أمام بورتو تعني الخروج من البطولة.

تعادل أو هزيمة الأهلي أمام بورتو تعني الخروج من البطولة. السيناريو الخامس: في حال فاز بالميراس على ميامي بهدف وفاز الأهلي بفارق هدفين على بورتو، سيتم حسم بطاقة التأهل من خلال تفاصيل صغيرة كعدد البطاقات الصفراء واللعب النظيف.

في حال فاز بالميراس على ميامي بهدف وفاز الأهلي بفارق هدفين على بورتو، سيتم حسم بطاقة التأهل من خلال تفاصيل صغيرة كعدد البطاقات الصفراء واللعب النظيف. السناريو السادس: في حال فوز الأهلي على بورتو 2-0، وسقوط بالميراس أمام إنتر ميامي، سيودع الأهلي البطولة بفارق المواجهات المباشرة ويتأهل بالميراس.