ميسي يتحدث عن علاقته برونالدو: لسنا صديقين

كشف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي (لاعب إنتر ميامي الأميركي) عن طبيعة علاقته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خارج الملعب الذي جمعهما لسنوات مديدة كمتنافسين.

وهيمن ميسي ورونالدو على كرة القدم لما يقارب عقدين من الزمن، وتنافسا على أرفع ألقابها. وبينما يواصل "الدون" مسيرته مع النصر السعودي، يتألق "البرغوث" في صفوف إنتر ميامي.

وعقب فوز فريقه على بورتو 2-1 في كأس العالم للأندية، صرح ميسي لـ"دي سبورتس" قائلا إنه يعتقد أنها كانت منافسة طبيعية على أرض الملعب فـ"كلٌّ منا أراد أن يُقدّم أفضل ما لديه لفريقه، وبطبيعة الحال كل شيء يبقى داخل الملعب".

وأضاف "من الواضح، وكما هو الحال دائما، أن كل شيء كان يجري في الملعب. أما خارجه، فنحن شخصان عاديان، لسنا أصدقاء، بالطبع، لأننا لا نقضي وقتا معا، لكننا لطالما عاملنا بعضنا باحترام كبير".

وتابع "أُكنّ احتراما وإعجابا كبيرين لرونالدو ومسيرته التي خاضها ولأنه لا يزال يُنافس على أعلى مستوى".

"الدون" يتحدث عن "البرغوث"

وبالمثل، تحدث رونالدو عن علاقته بالنجم الأرجنتيني في مقابلة على برنامج "تلك تيفي" عام 2022.

ووصف "الدون" ميسي "المذهلَ" بأنه "ساحر، رائع، كشخص، نتشارك الملعب منذ 16 عامًا لذا، لديّ علاقة رائعة معه".

وأضاف "لستُ صديقًا له، ولكن لدي علاقة جيدة مع ميسي، كانت بيننا منافسة صحية وكنا نتفاهم بشكل جيد".

وفاز النجمان معا بـ13 جائزة كرة ذهبية، إذ حصد ميسي 8 جوائز (رقم قياسي) بينما نال رونالدو 5 جوائز، بالإضافة إلى تنافسهما على ألقاب الدوري الإسباني، وكأس الملك، ودوري أبطال أوروبا، خلال لعبهما في برشلونة وريال مدريد على التوالي.