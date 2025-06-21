فيرتز نجم ليفربول الجديد يتصدر أغلى التعاقدات في تاريخ البريميرليغ

تعاقد نادي ليفربول مع المهاجم الألماني فلوريان فيرتز قادما من باير ليفركوزن في صفقة قياسية بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز قدرت بـ125 مليون يورو، ليصبح بذلك أغلى لاعب في تاريخ البريميرليغ.

كما بات فيرتز (22 عاما) أغلى لاعب ألماني وثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، خلف البرازيلي نيمار (222 مليون يورو، من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي في 2017) والفرنسي كيليان مبابي (180 مليون يورو من موناكو إلى سان جرمان في 2018).

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن فيرتز سيكون من بين أعلى اللاعبين أجرا في آنفيلد، بعد النجم المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك، اللذين يتقاضيان 466 ألف يورو أسبوعيا.

وسيحصل النجم الألماني على ما يقارب 286 ألف يورو أسبوعيا، ما يعادل نحو 14.75 مليون يورو سنويا، وهو ما يزيد على 12 ضعف راتبه السابق في ليفركوزن.

Do we know the jersey number yet? 😉 https://t.co/i9ekryItNh — Florian Wirtz (@Florian1Wirtz) June 21, 2025

تاليا، أغلى التعاقدات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز:

الألماني فلوريان فيرتز: من باير ليفركوزن إلى ليفربول (125 مليون يورو).

من باير ليفركوزن إلى ليفربول (125 مليون يورو). الأرجنتيني إنزو فيرنانديز: من بنفيكا إلى تشلسي (121 مليون يورو).

من بنفيكا إلى تشلسي (121 مليون يورو). الإنجليزي جاك غريليش: من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي (117.5 مليون يورو).

من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي (117.5 مليون يورو). الإنجليزي ديكلان رايس: من وست هام إلى أرسنال (116.60 مليون يورو).

من وست هام إلى أرسنال (116.60 مليون يورو). الإكوادوري مويسيس كايسيدو: من برايتون إلى تشلسي (116 مليون يورو).

من برايتون إلى تشلسي (116 مليون يورو). البلجيكي روميلو لوكاكو: من إنتر ميلان إلى تشلسي (113 مليون يورو).

من إنتر ميلان إلى تشلسي (113 مليون يورو). الفرنسي بول بوغبا: من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد (105 ملايين يورو).

من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد (105 ملايين يورو). البرازيلي أنتوني: من أياكس إلى مانشستر يونايتد (95 مليون يورو).

من أياكس إلى مانشستر يونايتد (95 مليون يورو). الكرواتي يوشكو غفارديول: من لايبزيغ إلى مانشستر سيتي (90 مليون يورو).

من لايبزيغ إلى مانشستر سيتي (90 مليون يورو). الإنجليزي هاري ماغواير: من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد (87 مليون يورو).

من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد (87 مليون يورو). الأوروغوياني داروين نونيز: من بنفيكا إلى ليفربول (85 مليون يورو).

من بنفيكا إلى ليفربول (85 مليون يورو). الإنجليزي جادون سانشو: من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد (85 مليون يورو).