فيرتز نجم ليفربول الجديد يتصدر أغلى التعاقدات في تاريخ البريميرليغ

تعاقد نادي ليفربول مع المهاجم الألماني فلوريان فيرتز قادما من باير ليفركوزن في صفقة قياسية بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز قدرت بـ125 مليون يورو، ليصبح بذلك أغلى لاعب في تاريخ البريميرليغ.

كما بات فيرتز (22 عاما) أغلى لاعب ألماني وثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، خلف البرازيلي نيمار (222 مليون يورو، من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي في 2017) والفرنسي كيليان مبابي (180 مليون يورو من موناكو إلى سان جرمان في 2018).

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن فيرتز سيكون من بين أعلى اللاعبين أجرا في آنفيلد، بعد النجم المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك، اللذين يتقاضيان 466 ألف يورو أسبوعيا.

وسيحصل النجم الألماني على ما يقارب 286 ألف يورو أسبوعيا، ما يعادل نحو 14.75 مليون يورو سنويا، وهو ما يزيد على 12 ضعف راتبه السابق في ليفركوزن.

Do we know the jersey number yet? 😉 https://t.co/i9ekryItNh

— Florian Wirtz (@Florian1Wirtz) June 21, 2025