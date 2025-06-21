الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025

جدد الترجي التونسي آماله في التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، وأهدى الكرة العربية انتصارها الأول في المسابقة الموسعة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وحقق الترجي انتصارا ثمينا ومستحقا بهدف نظيف على لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، أمس الجمعة بالتوقيت المحلي (فجر اليوم السبت بتوقيت جرينتش)، في الجولة الثانية بالمجموعة الربعة من مرحلة المجموعات للبطولة.

ومنح النجم الجزائري المخضرم يوسف بلايلي هدف الفوز والنقاط الثلاث في المباراة التي أقيمت بمدينة ناشفيل، بعدما أحرز هدف الفريق التونسي الوحيد في الدقيقة 70، لينال جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

كما تقمص البشير بن سعيد، حارس مرمى الترجي، دور البطولة أيضا في اللقاء، بعدما تصدى لركلة جزاء من الجابوني دينيس بوانغا في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

🕺 | Een viering en dans op de tribune voor Youcef Belaili. 🤩🇹🇳 Kijk GRATIS en exclusief naar de #FIFACWC via DAZN: https://t.co/w56hputEfo! 📲 pic.twitter.com/VzxgtzQyCZ — DAZN België (@DAZN_BENL) June 20, 2025

وكان بإمكان الترجي إضافة المزيد من الأهداف خلال اللقاء، لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في أكثر من فرصة، ووقوف القائم والعارضة في وجه نجوم الفريق الملقب بـ"شيخ الأندية التونسية".

بتلك النتيجة، حصد الترجي، الذي بات صاحب أول فوز للأندية العربية في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، الذي يقام بمشاركة 32 فريقا، أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة، ويصبح في المركز الثالث بترتيب المجموعة، بفارق هدف خلف تشيلسي الإنجليزي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في ذات الرصيد.

من جانبه، بقي لوس أنجليس، الذي شارك في البطولة قبل أيام قليلة من انطلاقها، في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب تلقيه خسارته الثانية في المجموعة، ليصبح ثاني الأندية المودعة للمسابقة بعد مواطنه سياتل ساوندرز، القابع في مؤخرة المجموعة الثانية.

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في المقابل، بات فلامنجو البرازيلي، الذي تغلب 3-1 على تشلسي في الجولة ذاتها، أول الأندية الصاعدة لدور الـ16 في البطولة، حيث يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وأصبحت مباراته أمام لوس أنجليس بمثابة تجربة للاعبيه قبل خوض غمار مرحلة خروج المغلوب.

أما الترجي، فأصبح يتعين عليه الفوز على "البلوز" في الجولة الأخيرة، من أجل حجز مقعد في دور الـ16 للبطولة.

بايرن ثاني المتأهلين

حجز بايرن ميونخ البطاقة الثانية إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم، بعد فوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني 2-1 الجمعة على ملعب هارد روك في ميامي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل بايرن هدفيه عبر الإنجليزي هاري كاين (18) والفرنسي ميكايل أوليسيه (84)، فيما سجل لبوكا الأوروغوياني ميغيل ميرينتييل (66).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | Harry Kane scoort zijn eerste doelpunt op de #FIFACWC! ☝️ Kijk GRATIS en exclusief naar de FIFA CWC via DAZN: https://t.co/w56hput6pQ! 📲 pic.twitter.com/KesisroSWy — DAZN België (@DAZN_BENL) June 21, 2025

ورفع بايرن رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة قبل مواجهة بنفيكا البرتغالي (4 نقاط) الثلاثاء على ملعب "بانك أوف أميريكا ستاديوم" في شارلوت، فيما تجمد رصيد بوكا عند نقطة وودّع أوكلاند سيتي النيوزيلندي المسابقة بصفر نقاط.

وكان بنفيكا تغلب على أوكلاند سيتي 6-0 في وقت سابق.

وبات بايرن ثاني المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي بعد فلامنغو البرازيلي الذي تغلب على تشلسي الإنجليزي 3-1 في المجموعة الرابعة.