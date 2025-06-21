مبابي لن يشارك ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية

قال نادي ريال مدريد إن مهاجمه كيليان مبابي غاب عن التدريب الجماعي للفريق -السبت- ومن المقرر أن يغيب عن مباراة ناديه -بطل أوروبا 15 مرة- أمام باتشوكا في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية لكرة القدم غدا الأحد، نظرا لأنه لا يزال يتعافى من المرض.

وقال متحدث باسم النادي الإسباني إن مبابي، الذي دخل مستشفى في ميامي الأسبوع الماضي بسبب التهاب حاد في المعدة والأمعاء، ظل في فندق الفريق ولن يسافر إلى تشارلوت في ولاية نورث كارولينا لخوض مباراة الغد.

وغاب مبابي عن المباراة الافتتاحية لريال مدريد أمام الهلال السعودي، التي انتهت بالتعادل 1-1 ليحتل الفريق الإسباني المركز الثاني بالمجموعة متأخرا عن رد بول سالزبورج المتصدر بـ3 نقاط بعد فوزه 2-1 على باتشوكا المكسيكي متذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط.

وانعزل مبابي عن زملائه بالفريق منذ الثلاثاء الماضي، قبل انتقاله للمستشفى في اليوم التالي وخروجه الخميس الماضي.

وقال مصدر بالنادي الأسبوع الماضي إنه من غير المتوقع مشاركة المهاجم الفرنسي في أي مباراة بدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

وخاض غونسالو غارسيا (21 عاما) لاعب فريق الرديف للريال المباراة الأخيرة أساسيا مكان مبابي، وافتتح التسجيل لفريق العاصمة الإسبانية ضد النادي السعودي.

وأنهى مبابي موسمه الأول مع "لوس بلانكوس" كأفضل هداف في صفوفه بتسجيله 31 هدفا في الدوري الإسباني لينال جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، لكن من دون أن يتمكن من قيادة فريقه لإحراز أي لقب كبير، مكتفيا بالمركز الثاني في "لا ليغا" خلف الغريم التقليدي برشلونة.