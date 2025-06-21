"شيخ الأندية التونسية" يقدم نفسه مجددا في كأس العالم للأندية

تغلب الترجي التونسي 1-0 على "لوس أنجلوس إف سي" الأميركي، وهو الفوز الثاني في تاريخ الفريق ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

ويشارك الترجي في مونديال الأندية، المقام حاليا بالولايات المتحدة، للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى بالنظام الجديد للبطولة، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا.

ويلعب الترجي في المجموعة الرابعة برفقة أندية فلامنغو البرازيلي، وتشلسي الإنجليزي، إضافة إلى لوس أنجلوس، الذي تغلب عليه الفريق الملقب بـ"شيخ الأندية التونسية" صباح اليوم السبت.

وأصبح الترجي صاحب الانتصار الأول للأندية العربية في البطولة العالمية بشكلها الحديث.

وبدأت مشاركات الترجي في كأس العالم للأندية عام 2011، حينما كانت النسخة تقام بمشاركة 7 فرق فقط، وحينها خسر 1-2 أمام السد القطري بالدور الثاني للمسابقة، قبل أن يخسر 2-3 أمام مونتيري المكسيكي في لقاء تحديد صاحب المركز الخامس.

وتلقى الترجي هزيمة موجعة 0- 3 أمام العين الإماراتي خلال مشاركته في نسخة البطولة عام 2018، ثم تعادل 1-1 مع غوادالاخارا المكسيكي في الوقت الأصلي للقاء تحديد صاحب المركز الخامس، قبل أن يفوز عليه 6-5 بركلات الترجيح.

وفي النسخة التالية، التي أقيمت عام 2019، خسر الترجي 0-1 أمام الهلال السعودي، ثم حقق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بالمسابقة، حينما تغلب 6-2 على السد القطري في مباراة تحديد صاحب المركز الخامس.

أول فوز عربي

وفي النسخة الحالية للبطولة، استهل الترجي مشاركته في المسابقة بالخسارة 0-2 أمام فلامنغو البرازيلي، لكنه حقق انتصارا ثمينا ومستحقا على لوس أنجلوس، ليرسم البسمة من جديد على وجه الجماهير العربية، التي لم تحقق أنديتها أي فوز في المسابقة قبل تحقيق الفريق التونسي انتصاره.

Youcef Belaïli Was The Difference In The Game! LAFC Is Now Eliminated 💥 Catch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every game. Free. | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/jyKS37Kjyx — DAZN Football (@DAZNFootball) June 21, 2025

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وجاءت البداية مع الأهلي المصري، الذي اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع إنتر ميامي الأميركي في المباراة الافتتاحية للمسابقة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، قبل أن يخسر الفريق الأحمر 0-2 أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية، ويتأزم موقفه بشدة في الصعود لدور الـ16.

وبينما خسر الوداد البيضاوي المغربي 0-2 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بالمجموعة السابعة، التي شهدت أيضا خسارة قاسية للعين الإماراتي 0-5 أمام يوفنتوس الإيطالي، اقتنص الهلال السعودي تعادلا ثمينا 1-1 مع ريال مدريد الإسباني في المجموعة الثامنة.

ولا تزال الفرصة مواتية أمام الترجي للمضي قدما في البطولة والصعود لمرحلة خروج المغلوب، إذ يتعين عليه الفوز على تشلسي في الجولة الأخيرة للمجموعة، إذا أراد استمرار مغامرته في البطولة.

ويحتل الترجي المركز الثالث حاليا في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بفارق هدف وحيد خلف تشلسي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في الرصيد ذاته، بينما يتربع فلامنغو على القمة برصيد 6 نقاط، ليصبح أول المتأهلين لدور الـ16 في البطولة الحالية، قبل لقائه "الشرفي" في الجولة الثالثة مع لوس أنجلوس، القابع في مؤخرة الترتيب بلا نقاط، الذي ودع البطولة رسميا.