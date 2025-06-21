شاهد.. مشادة بين لاعب أوكلاند وطبيب الفريق خلال مباراة بوكا

شهدت مباراة بنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزلندي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية موقفا طريفا، كان بطله الصيني تونغ تشو لاعب أوكلاند.

وتعرض تونغ تشو لارتجاج محتمل في المخ خلال الشوط الأول من المواجهة حينما ارتطمت الكرة بقوة بوجهه، وحينها تعرض لعلاج أولي من طبيب الفريق داخل الملعب، والذي أشار إلى المدرب بضرورة استبدال اللاعب خوفا من أي مضاعفات.

لكن اللاعب الصيني توسل إلى الطاقم الطبي للبقاء في المباراة، وبدا غاضبا جدا من فكرة استبداله وشوهد وهو يصرخ في وجه الطبيب.

ES UNA DE LAS IMÁGENES DEL MUNDIAL DE CLUBES FIFA 😮😮😮 Tremendo enfado de Zhou con el médico… No quería irse sustituido del campo bajo ningún concepto 😡@FIFACWC| Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/6Ig23uhWtj — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 20, 2025

ويبدو أن مدرب الفريق انصاع إلى رغبة اللاعب وسمح له بالعودة إلى أرض الملعب بعد لحظات، ليُكمل المباراة مع فريقه الذي خسر بنتيجة 6-0، علما أن النتيجة كانت تشير إلى التعادل السلبي وقت الأزمة بين تشو وطبيبه.

ومني أوكلاند سيتي بخسارة قاسية ثانية في البطولة بعد الأولى بنتيجة 10-0 أمام بايرن ميونخ الألماني، لحساب المجموعة الرابعة ليصبح أول المغادرين رسميا لكأس العالم للأندية قبل مباراته الثالثة أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وسجل الأرجنتيني المخضرم أنخيل دي ماريا هدف التقدم في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء لينهي بنفيكا الشوط الأول متقدما.

وبسبب هطول الأمطار تأخر استئناف المباراة لأكثر من ساعتين.

وسجل اليوناني فانجيليس بافليديس الهدف الثاني في الدقيقة 52 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما راوغ اثنين من لاعبي أوكلاند بمهارة على حافة المنطقة.

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وأحرز ريناتو سانشيز في الدقيقة 63 الهدف الثالث بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بأحد لاعبي أوكلاند سيتي وغيرت اتجاهها إلى داخل الشباك.

وسجل باريرو التسجيل بثنائية في الدقيقتين 76 و78 قبل أن يختتم دي ماريا التسجيل من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.