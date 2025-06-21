شاهد.. أتشيربي مدافع إنتر ميلان يهدد مشجعا: "أنا مجنون سأضربك بقوة"

فقد فرانشيسكو أتشيربي مدافع إنتر ميلان السيطرة على أعصابه بعد أن سخر منه مشجع يرتدي قميص باريس سان جيرمان خلال فعاليات كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا بالولايات المتحدة، وذلك فيما يتعلق بنهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم الشهر الماضي، وهدد اللاعب المشجع بالضرب إذا واصل السخرية.

وأثار المشجع ذكريات لحظة محرجة لأتشيربي في هزيمة إنتر 0-5 أمام بطل فرنسا في ميونخ، إذ سقط أتشيربي أرضا بعد تألق كبير من برادلي باركولا في المراوغة.

في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، استعان اللاعب الإيطالي، الذي بدا عليه الانزعاج، بمترجم خلال لقاء مع المشجعين أمس الخميس. وقال المترجم للمشجع باللغة الإنجليزية: "يجب أن تكون جادا معه".

Francesco Acerbi s’embrouille avec un supporter du Paris Saint-Germain pendant une séance dédicace. pic.twitter.com/ccN47V8CWd — Inter FR (@InterMilanFRA) June 20, 2025

وبعد ثوانٍ، تدخل أتشيربي ليقول بالإيطالية "أنا جاد. لا تسخر مني، لا يعجبني هذا.. أنا مجنون، سأضربك بقوة".

وبعدها انصرف أتشيربي سريعا ووقف لالتقاط الصور مع مشجعين آخرين. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من إنتر.

ويواجه إنتر ميلان فريق أوراوا رد دايموندز الياباني -اليوم السبت- ضمن منافسات المجموعة الخامسة بكأس العالم للأندية.