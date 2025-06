سبب بقاء بدلاء دورتموند في غرفة الملابس أمام صن داونز بكأس العالم للأندية

غاب لاعبو بوروسيا دورتموند الاحتياطيون -اليوم السبت- عن مقاعد البدلاء خلال الشوط الأول في مباراة الفوز 4-3 على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وفي خطوة غير عادية ومفاجئة بالنسبة لجماهير ملعب "تي كيو إل"، قرر بوروسيا دورتموند ترك لاعبيه البدلاء في غرفة الملابس خلال الشوط الأول من مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات.

وذكر موقع "آر إم سي الفرنسي" أن بقاء اللاعبين الاحتياطيين في غرفة الملابس كانت لحمايتهم من حرارة الشمس الحارقة في سينسيناتي، إذ تجاوزت 30 درجة مئوية وقت انطلاق المباراة.

Our subs watched the first half from inside the locker room to avoid the blazing sun at TQL Stadium – never seen that before, but in this heat, it absolutely makes sense. 🥵 #FIFACWC pic.twitter.com/5GYtMER1fQ

— Borussia Dortmund (@BVB) June 21, 2025