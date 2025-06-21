جيسوس هداف بوتافوغو.. نسخة حديثة من النجم الإيفواري دروغبا

خلال العقد الحالي، انتقل بوتافوغو من دوري الدرجة الثانية البرازيلي إلى حامل لقب الدوري الوطني وبطولة أميركا الجنوبية، ثم إلى فائز غير متوقع في كأس العالم للأندية على باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا.

هذا النجاح الاستثنائي للفريق البرازيلي أسهم فيه رجل الأعمال الأميركي جون تكستور، الذي يملك أيضا نادي ليون الفرنسي، إلى جانب قسم الكشافة داخل النادي بتعاقده مع مواهب كروية لفتت الأنظار في ملاعب العالم ومن بينها المهاجم إيغور جيسوس صاحب الهدف الوحيد في فوز بوتافوغو المفاجئ على باريس سان جيرمان.

في مواجهة سان جيرمان استخدم جيسوس كل ما لديه من قدرات ضد مدافعين أقوياء جدا، وبعد تسجيله هدف الفوز صرح اللاعب أن رؤيته كانت ضبابية وأنه "شعر وكأنه حلم".

يستمر المهاجم الشاب في التألق بمونديال الأندية بحصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراتين متتاليتين أمام سياتل ساوندرز وسان جيرمان.

Two games. Two goals. Two MOTM awards. Igor Jesus is a special talent ✨ pic.twitter.com/E2Ijy7XgkF — B/R Football (@brfootball) June 20, 2025

مسيرته الاحترافية

بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي كوريتيبا في جنوب البرازيل، ثم انتقل إلى شباب الأهلي الإماراتي وهناك نجح في التكيف مع بيئته الجديدة، حتى إنه تلقى عرضا بالحصول على الجنسية المحلية واللعب في صفوف المنتخب الوطني.

رفض جيسوس ذلك، معلنا أنه ينتظر الحصول على فرصة للعب مع منتخب "السيليساو"، بدا الأمر وكأنه حلم خيالي، لكن نادي بوتافوغو كان يراقبه وقام بالتوقيع معه مجانا عندما انتهى عقده وأعادوه إلى البرازيل.

وبحلول شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لعب وسجل لصالح البرازيل بتصفيات كأس العالم، لكن في ظل الاضطرابات الأخيرة داخل المنتخب فقد إيغور مكانه الذي قد يستعيده سريعا لأنه قدم للمدرب الجديد كارلو أنشيلوتي دليلا قويا على جدارته.

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نسخة حديثة من دروغبا

يعد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما أحد أبرز المهاجمين في أميركا الجنوبية في الوقت الحالي، فهو سريع الحركة ويتمتع بروح تضحية غير عادية إلى جانب قدرته على اللعب في مركزي الجناح.

ويعتبر بعض المحللين أن جيسوس نسخة حديثة من الإيفواري ديديه دروغبا مهاجم تشلسي السابق، لأنه يجيد اللعب في خط هجوم مكون من رجل واحد قادر على أداء كل الوظائف الهجومية ومواجهة دفاعات المنافسين بمفرده.

🚨 IGOR JESUS SCORES FOR BOTAFOGO VS PSG 🤯🤯🔥pic.twitter.com/opV0a4ZwJ3 — Goals ⚽ (@Goals360hub) June 20, 2025

بسبب الإصابات في صفوف فريقه تم إشراك اللاعب في الكثير من المهام ولم يكن الأمر سهلا، ومع ذلك كان يكرس نفسه ليكون خط الدفاع الأول للفريق ويكافح بلا كلل من أجل تحقيق التوازن وتسجيل الأهداف.

في كل مرة يحصل فيها على الكرة، يشكل إيغور كابوسا بالنسبة للمدافعين وينجح دائما في الحفاظ على رباطة جأشه تحت الضغط.

سينضم جيسوس إلى نوتنغهام فورست الإنجليزي بعد كأس العالم للأندية، وبلغت صفقة التعاقد معه إلى جانب زميله في بوتافوغو جايير كونيا 30 مليون جنيه أسترليني.