جيسوس هداف بوتافوغو.. نسخة حديثة من النجم الإيفواري دروغبا

خلال العقد الحالي، انتقل بوتافوغو من دوري الدرجة الثانية البرازيلي إلى حامل لقب الدوري الوطني وبطولة أميركا الجنوبية، ثم إلى فائز غير متوقع في كأس العالم للأندية على باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا.

هذا النجاح الاستثنائي للفريق البرازيلي أسهم فيه رجل الأعمال الأميركي جون تكستور، الذي يملك أيضا نادي ليون الفرنسي، إلى جانب قسم الكشافة داخل النادي بتعاقده مع مواهب كروية لفتت الأنظار في ملاعب العالم ومن بينها المهاجم إيغور جيسوس صاحب الهدف الوحيد في فوز بوتافوغو المفاجئ على باريس سان جيرمان.

في مواجهة سان جيرمان استخدم جيسوس كل ما لديه من قدرات ضد مدافعين أقوياء جدا، وبعد تسجيله هدف الفوز صرح اللاعب أن رؤيته كانت ضبابية وأنه "شعر وكأنه حلم".

يستمر المهاجم الشاب في التألق بمونديال الأندية بحصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراتين متتاليتين أمام سياتل ساوندرز وسان جيرمان.

Two games. Two goals. Two MOTM awards.

Igor Jesus is a special talent ✨ pic.twitter.com/E2Ijy7XgkF

— B/R Football (@brfootball) June 20, 2025