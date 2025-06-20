أكثر الأندية غير الأوروبية متابعة على مواقع التواصل.. بينها فريقان عربيان
20/6/2025
تعد الأندية الأوروبية في الدوريات الخمسة الكبرى الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي لكن دراسة أجراها مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية (سي آي إي إس) أظهرت أن هناك أندية غير أوروبية تحظى بمتابعة واسعة هي الأخرى.
وهيمنت الأندية البرازيلية على قائمة الفرق العشرة الأولى التي ضمت فريقين عربيين هما: الأهلي المصري والهلال السعودي، كما يحتل إنتر ميامي الأميركي المركز الثالث في القائمة بسبب النجم الأرجنتيني ليونيلي ميسي الذي يتابعه أكثر من 600 مليون متابع على مواقع التواصل.
ويتصدر فريق فلامينغو البرازيلي القائمة بـ66 مليونا و400 ألف متابع، يليه الأهلي المصري الذي حل في المركز الثاني بـ57 مليون و700 ألف متابع.
تاليا الأندية غير الأوروبية الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي:
- فلامينغو (البرازيل): 66 مليونا و400 ألف متابع.
- الأهلي (مصر): 57 مليونا و700 ألف متابع.
- إنتر ميامي (الولايات المتحدة): 38 مليونا و300 ألف متابع.
- الهلال (السعودية): 37 مليونا و700 ألف متابع.
- بوكا جونيور (الأرجنتين): 30 مليونا و300 ألف متابع.
- ريفر بلايت (الأرجنتين): 29 مليونا و600 ألف متابع.
- بالميراس (البرازيل): 23 مليونا و500 ألف متابع.
- فلومينينسي (البرازيل): 9 ملايين و500 ألف متابع.
- بوتافوغو (البرازيل): 6 ملايين و700 ألف متابع.
- مونتيري (المكسيك): 6 ملايين و600 ألف متابع.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي