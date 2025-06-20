أكثر الأندية غير الأوروبية متابعة على مواقع التواصل.. بينها فريقان عربيان

تعد الأندية الأوروبية في الدوريات الخمسة الكبرى الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي لكن دراسة أجراها مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية (سي آي إي إس) أظهرت أن هناك أندية غير أوروبية تحظى بمتابعة واسعة هي الأخرى.

وهيمنت الأندية البرازيلية على قائمة الفرق العشرة الأولى التي ضمت فريقين عربيين هما: الأهلي المصري والهلال السعودي، كما يحتل إنتر ميامي الأميركي المركز الثالث في القائمة بسبب النجم الأرجنتيني ليونيلي ميسي الذي يتابعه أكثر من 600 مليون متابع على مواقع التواصل.

ويتصدر فريق فلامينغو البرازيلي القائمة بـ66 مليونا و400 ألف متابع، يليه الأهلي المصري الذي حل في المركز الثاني بـ57 مليون و700 ألف متابع.

تاليا الأندية غير الأوروبية الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي: