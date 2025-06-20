لامين جمال يكشف عن أمنياته في عيد ميلاده الـ18

كشف موهبة برشلونة لامين جمال عن طموحاته وأمانيه بخصوص الموسم المقبل بمناسبة بلوغه سن الـ18 في يوليو/تموز المقبل.

وسيحتفل جمال بعيد ميلاد الـ18 في الـ13 من يوليو/تموز المقبل، ويبدو الجناح واضحا تماما بشأن ما يتوقعه الموسم المقبل مع برشلونة والمنتخب الإسباني.

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ويقول جمال في الفيلم الوثائقي "داخل برشلونة"، الذي عرضته قناة "برشلونة ون" لأول مرة -الخميس- "في الـ18 من عمري، أطلب كل ما حققته في الـ16 والـ17، بالإضافة إلى اللقب الذي أفتقده وكأس العالم".

ورغم إدراكه أنه في مقتبل مسيرته، اعترف الموهبة الإسبانية أنه في عجلة من أمره لإحراز ألقاب أخرى قائلا "لا أعتقد أن أمامي سنوات طويلة للعب، أريد الفوز الآن. أقول للكتالونيين إننا سنقاتل وأنا متأكد من أن دوري أبطال أوروبا سيعود إلى ديارنا".

لكن علاوة على ذلك، يُبدي اللاعب الشاب قناعته بأنه لا يزال أمامه مجال واسع للتطور بفضل صغر سنه.

ويوضح جمال الذي يقضي حاليا إجازته بعد مشاركته في دوري الأمم الأوروبية "بسبب سني، سأتحسن كل عام لأن جسدي سينمو، وسيكون الفارق مع المنافسين الآخرين أكثر وضوحا، سأشعر براحة أكبر في الملعب".

خلال الفيلم الوثائقي، يُقرّ اللاعب الدولي أيضا بأن الفوز بكأس السوبر منح الفريق ثقة كبيرة، خاصة أن النهائي كان ضد ريال مدريد، ويقول "كانت خسارة النهائي في بداية العام أمام غريمنا اللدود أمرا صعبا، لكن الفوز بالسوبر كان أمرا جيدا جدا للفريق".

كما يُقرّ بأن نهائي كأس الملك كان أول مباراة يُعاني فيها حقا رغم أنه استمتع بها أيضا.

وقال "الفوز على ريال مدريد دائما أمر مميّز جدا، وهذا ما أحلم به منذ كنت صغيرا، أظهرنا أننا فريق تنافسي جدا، في الكلاسيكو لديك دافع إضافي وتركنا ريال مدريد يمضي 25 دقيقة (في الكلاسيكو الأخير بالموسم) من دون أن يلمس الكرة في المباراة".