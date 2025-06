نجم كرة السلة الأميركي دورانت يشتري حصة في باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم -الجمعة- عن شراء نجم السلة الأميركي كيفن ديورانت، لحصة صغيرة بالنادي.

ووقّعت شركة قطر للاستثمارات الرياضية، المساهم الأكبر في باريس سان جيرمان، اتفاقية استثمار وشراكة إستراتيجية مع دورانت، وفقًا لبيان صادر عن النادي. ولم يُكشف عن الشروط المالية للصفقة.

وجاء في بيان نادي باريس سان جيرمان: "بموجب شروط الشراكة، سوف يستحوذ دورانت -عبر شركته الإعلامية والاستثمارية "بوردروم"، التي أسسها بالاشتراك مع شريكه التجاري القديم ريتش كليمان- على حصة أقلية مباشرة في النادي".

يبلغ اللاعب من العمر 36 عاما وهو بطل الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة مرتين وأحد أفضل صانعي التسديدات في الدوري.

وأصبح دورانت أول لاعب يحصل على الميدالية الذهبية 4 مرات في كرة السلة للرجال في تاريخ الألعاب الأولمبية عندما حصلت الولايات المتحدة على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس الصيف الماضي.

قال دورانت في تصريحات صادرة عن باريس سان جيرمان: "يشرفني أن أتعاون مع شركة قطر للاستثمارات الرياضية وأن أكون مساهمًا في باريس سان جيرمان، النادي والمدينة العزيزة على قلبي".

