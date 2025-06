ميسي "القائد الملهم" يحظى بالإشادة والمديح في كأس العالم للأندية

نال ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني إشادة كبيرة بفضل صفاته القيادية، عقب أدائه اللافت في فوز إنتر ميامي الأميركي على بورتو البرتغالي 2-1 الخميس ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وسجل ميسي هدف الحسم لإنتر ميامي من ركلة حرة، ليصبح فريقه بحاجة إلى التعادل فقط مع بالميراس البرازيلي في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى، لكي يمضي إلى دور الـ16.

وبدت مهمة إنتر ميامي صعبة للغاية بعد تقدم بورتو بهدف لكن تيلاسكو سيغوفيا سجل هدف التعادل لمصلحة "البلشونات"، لتزداد حماسة ميسي ورفاقه، قبل أن يسجل القائد الأرجنتيني هدفا لا ينسى من ركلة حرة مذهلة أسكنها الشباك.

لا جدال في أن موهبة ميسي الاستثنائية معروفة للجميع، لكن المدرب خافيير ماسكيرانو أراد أن يسلط الضوء مجددا على قيادته الملهمة وصلابته الذهنية.

وقال ماسكيرانو "إنه لاعب يجسد معنى التنافس الحقيقي، بحماسته الكبيرة ورغبته المستمرة في القتال من أجل الفريق. حتى في اللحظات الأخيرة، ورغم التعب والإصابة، لم يتوقف عن بذل الجهد، سواء في الهجوم أو الدفاع، لتحقيق الفوز. إنه المحرك الذي يدفعنا إلى الأمام. صحيح أن وجوده يمثل ميزة لنا، لكن الأهم من ذلك هو روحه القتالية الملهمة وروح الانتصار التي ينقلها إلى الفريق".

كذلك أشاد إيان فراي، مدافع إنتر ميامي، بتأثير الحافز التنافسي الدائم الذي يتمتع به ليونيل ميسي داخل غرفة الملابس.

وقال اللاعب البالغ من العمر 22 عاما للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "إنه يشعل حماسة الفريق قبل كل مباراة. لكن الأهم من ذلك هو رؤيته وهو يتنافس بشغف كبير، فذلك يدفعك إلى أن تسعى لتكون مثله. قبل انطلاق البطولة، شجعنا على الثقة بأنفسنا، وكان يقول لنا: ادخلوا الملعب بثقة وكونوا على طبيعتكم، عبروا عن أنفسكم، كما أنه شخص شديد التواضع، يمكنك دائما التحدث إليه وطرح أي سؤال".

ووصف مارسيلو ويغاند، مدافع إنتر ميامي، ميسي بأنه "قائد استثنائي". وأضاف "ليو إنسان رائع، وهذا هو الأهم في عالم كرة القدم. أما ما يفعله داخل الملعب، فهو ببساطة خارق للعادة".

ولعب مدرب ميامي، ماسكيرانو، إلى جوار ميسي طوال 13 سنة في صفوف الأرجنتين، و8 أعوام مع برشلونة. وعندما طلب منه الحديث عن تطور قائد الفريق رقم 10 منذ أيام زمالتهما، قال إن "ليو قائد عظيم، وكان كذلك دائما، سواء عندما كان في عمر 23 أو 24 عاما، أو حتى الآن".

وتابع "ربما مع تقدم العمر يظهر الشخص جانبا أكبر من قدراته مقارنة بما كان عليه في شبابه، لكنه دائما ما يشجع زملاءه ويسعى لمساندتهم، بينما يحاول الآخرون الاقتداء به. هذه هي الفكرة. حينما يكون لديك لاعب مثله، لا بد أن تتبعه".

🐐 Lionel Messi is now the top goalscorer in FIFA competition history;

🗓️ 20 years

🏟️ 10 tournaments

⚽️ 25 goals

🏆🏆🏆 FIFA Club World Cup

🏆 FIFA World Cup

🏆 FIFA Under-20 World Cup

🌟 🌟 FIFA World Cup Golden Ball

🌟 FIFA Under-20 World Cup Best Player in the Final

🌟… pic.twitter.com/0yuF4M5b9l

— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 19, 2025