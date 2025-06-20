موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا المكسيكي في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، وقنوات البث الحي والمباشر الناقلة للمباراة.

وفي أول مباراة تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، تعادل ريال مدريد 1-1 مع الهلال السعودي في افتتاح مشواره بمونديال الأندية.

متى موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا؟

تقام مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا يوم الأحد، الموافق 22 يونيو/حزيران الجاري على ملعب بانك أوف أميركا بمدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا.

وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الثالثة مساء (15:00) بتوقيت ميامي.

ما قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا بكأس العالم للأندية؟

منصة "ديزن" (DAZN)

قنوات "إم بي سي مصر" (mbc)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وتحوم الشكوك حيال مشاركة مبابي في المباراة ضد باتشوكا المكسيكي بعد أن أدخل إلى المستشفى لمعاناته من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، وفقا لما أعلن ناديه الخميس.

وعندما سُئل مدرب ريال مدريد الجديد شابي ألونسو، عن حالة مهاجمه ابن الـ26 عاما بعد مباراة الهلال، أجاب قائلا "لا أعرف إن كان مبابي سيعود للمباراة القادمة. سنرى".

ويتوقع عودة أنطونيو روديغير لقيادة دفاع ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في أواخر أبريل/نيسان الماضي.

واستهل باتشوكا، مشواره في البطولة بالهزيمة أمام 1-2 أمام سالزبورغ -الخميس- بالجولة الأولى في المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات في المسابقة، التي يشارك فيها 32 فريقا للمرة الأولى.

وشهدت المباراة توقفا لمدة ساعة ونصف خلال الشوط الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة سينسيناتي.

وسبق أن شهدت المسابقة تأخر انطلاق مباراة ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي أمام أولسان الكوري الجنوبي الثلاثاء الماضي، لأكثر من ساعة بسبب تحذير من عاصفة في أورلاندو.

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ترتيب المجموعة الثامنة: