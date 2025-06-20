مدان بتهريب المخدرات.. دبي تسلم المهاجم الهولندي بروميس إلى بلاده

سلمت السلطات في دبي لاعب كرة القدم الدولي الهولندي السابق كوينسي بروميس، المدان بتهريب ما يزيد على طن من الكوكايين، إلى بلاده بحسب ما أعلن الادعاء العام الهولندي اليوم الجمعة.

وحُكم على جناح أياكس أمستردام السابق بالسجن 7 أعوام ونصف في 14 فبراير/شباط 2024 من قبل محكمة هولندية بتهمة المساعدة في استيراد طن و363 كيلوغراما من الكوكايين من البرازيل عام 2020.

وفي قضية منفصلة، حُكم على اللاعب البالغ 33 عاما بالسجن 18 شهرا ودفع تعويضات لطعنه ابن عمه خلال شجار على قلادة مسروقة، ولا يزال الاستئناف في القضيتين معلقا.

وأكد متحدث باسم الادعاء العام الهولندي أن بروميس في طريقه إلى هولندا بعد تسليمه.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Quincy Promes has been arrested in Dubai. He is now expected to get transported back to The Netherlands where he will have to face his 7,5 year prison sentence. — @guardian pic.twitter.com/alUTsemnPS — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) June 12, 2025

حادث مروري

وأوقفت السلطات الإماراتية في مارس/آذار 2024 اللاعب الهولندي بجريمة محلية لا علاقة لها بالتهم الموجهة إليه في بلاده، وفق ما أفاد الادعاء العام.

وأُلقي القبض على بروميس في مطار دبي لفراره من موقع حادث مروري، وفق ما أكدته حينئذ هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية (إن أو إس)، نقلا عن وسائل إعلام روسية اهتمت بالقضية إذ إنه كان يدافع آنذاك عن ألوان سبارتاك موسكو.

وخاض بروميس 50 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي سجل خلالها 7 أهداف، وكان ضمن الفريق الذي خسر أمام تشيكيا في ثمن نهائي كأس أوروبا صيف 2021، قبل أن يغيب عن التشكيلة منذ ذلك الوقت.

واستهلّ بروميس مسيرته الكروية مع تفنتي قبل الانتقال إلى سبارتاك موسكو (2014-2018) حيث اختير أفضل لاعب في الدوري الروسي عام 2017، ومنه إلى إشبيلية الإسباني (2018-2019)، وصولا إلى الانضمام لأياكس مقابل 15 مليون يورو.

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عاد إلى سبارتاك موسكو في فبراير/شباط 2021 ثم التحق بدبي يونايتد الذي يلعب في دوري المستوى الثاني الإماراتي في سبتمبر/أيلول 2024.