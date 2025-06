مدان بتهريب المخدرات.. دبي تسلم المهاجم الهولندي بروميس إلى بلاده

سلمت السلطات في دبي لاعب كرة القدم الدولي الهولندي السابق كوينسي بروميس، المدان بتهريب ما يزيد على طن من الكوكايين، إلى بلاده بحسب ما أعلن الادعاء العام الهولندي اليوم الجمعة.

وحُكم على جناح أياكس أمستردام السابق بالسجن 7 أعوام ونصف في 14 فبراير/شباط 2024 من قبل محكمة هولندية بتهمة المساعدة في استيراد طن و363 كيلوغراما من الكوكايين من البرازيل عام 2020.

وفي قضية منفصلة، حُكم على اللاعب البالغ 33 عاما بالسجن 18 شهرا ودفع تعويضات لطعنه ابن عمه خلال شجار على قلادة مسروقة، ولا يزال الاستئناف في القضيتين معلقا.

وأكد متحدث باسم الادعاء العام الهولندي أن بروميس في طريقه إلى هولندا بعد تسليمه.

