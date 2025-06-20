شاهد.. فلامنغو يصعق تشلسي وبنفيكا يكتسح أوكلاند بكأس العالم للأندية
سجل فلامنغو البرازيلي 3 أهداف في الشوط الثاني ليقلب النتيجة ويصعق تشلسي الإنجليزي 3-1 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية لكرة القدم الجمعة.
ورفع فلامنغو رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة، بينما تجمد رصيد تشلسي عند 3 نقاط.
وافتتح بيدرو نيتو التسجيل لتشلسي في الدقيقة 13، لكن الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز أضاع العديد من الفرص لتعزيز تقدمه، ليعود فلامنغو إلى المباراة.
13' ⚽ GOAL! Pedro Neto takes advantage of a killer counter and slots it in for @ChelseaFC!
Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLACHE pic.twitter.com/HrlCcvmBSS
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025
وسجل الفريق البرازيلي هدفين بتوقيع برونو إنريكي ودانيلو في الدقيقتين 62 و65 على الترتيب، تبعهما طرد مستحق لمهاجم تشلسي نيكولا جاكسون إثر تدخل عنيف بعدها بـ3 دقائق.
62' ⚽ GOAL! After a SUPERB team play, Bruno Henrique is there to slot it in for @Flamengo_en ❤️🖤
Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLACHE pic.twitter.com/um6mBF01rX
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025
65' ABSOLUTE SCENES: Danilo scores and @Flamengo_en complete their comeback under just 3 minutes 😱
Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLACHE pic.twitter.com/7zX6njnbHY
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025
وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ7 دقائق، سجل والاس يان الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.
83' ⚽ GOAL! Wallace Yan just entered the pitch and already made a difference for @Flamengo_EN: 3-1 for the Brazillian club!
Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLACHE pic.twitter.com/c2rbRk3X0G
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025
بنفيكا يسحق أوكلاند سيتي بسداسية
وفي مباراة بالمجموعة الرابعة، فاز بنفيكا 6-0 على أوكلاند سيتي ليحقق انتصاره الأول بكأس لعالم للأندية -الجمعة- بفضل ثنائيتي أنخيل دي ماريا من ركلتي جزاء ولياندرو باريرو في مباراة توقفت لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية.
وسجل دي ماريا هدف التقدم في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء لينهي بنفيكا الشوط الأول متقدما.
45+7' ⚽ GOAL! Di Maria, from the spot, converts his penalty and @SLBenfica lead just before the break!
Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBAKL pic.twitter.com/DcZeiOPJsr
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025
وبسبب هطول الأمطار تأخر استئناف المباراة لأكثر من ساعتين.
وسجل فانجيليس بافليديس الهدف الثاني في الدقيقة 52 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما راوغ اثنين من لاعبي أوكلاند بمهارة على حافة المنطقة.
52' GOAL! Pavlidis scores @SLBenfica's second goal in Orlando!
Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBAKL pic.twitter.com/dOcw5fZBWX
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025
وأحرز ريناتو سانشيز في الدقيقة 63 الهدف الثالث بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بأحد لاعبي أوكلاند سيتي وغيرت اتجاهها إلى داخل الشباك.
63' GOAL! Renato Sanches bags @SLBenfica's third in Orlando!
Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBALK pic.twitter.com/h2cYIRJi7l
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025
وسجل باريرو التسجيل بثنائية في الدقيقتين 76 و78 قبل أن يختتم دي ماريا التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
76' GOAL! Barreiro scores @SLBenfica's fourth goal! 🦅
Watch the @fifacwc | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBAKL pic.twitter.com/5e4xrHU9uS
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025
78' GOAL! @SLBenfica are on a roll here, and Barreiro scores the fifth one for the Portuguese club
Watch the @fifacwc | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBAKL pic.twitter.com/KYa6NjaarW
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025
بهذا الفوز يتصدر بنفيكا المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق نقطة واحدة أمام بايرن ميونخ ثاني الترتيب الذي يلعب أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني في وقت لاحق.
ويتذيل الفريق النيوزيلندي المجموعة بعدما مني بخسارتين متتاليتين.