شاهد.. فلامنغو يصعق تشلسي وبنفيكا يكتسح أوكلاند بكأس العالم للأندية

سجل فلامنغو البرازيلي 3 أهداف في الشوط الثاني ليقلب النتيجة ويصعق تشلسي الإنجليزي 3-1 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية لكرة القدم الجمعة.

ورفع فلامنغو رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة، بينما تجمد رصيد تشلسي عند 3 نقاط.

وافتتح بيدرو نيتو التسجيل لتشلسي في الدقيقة 13، لكن الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز أضاع العديد من الفرص لتعزيز تقدمه، ليعود فلامنغو إلى المباراة.

13' ⚽ GOAL! Pedro Neto takes advantage of a killer counter and slots it in for @ChelseaFC! Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLACHE pic.twitter.com/HrlCcvmBSS — DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025

وسجل الفريق البرازيلي هدفين بتوقيع برونو إنريكي ودانيلو في الدقيقتين 62 و65 على الترتيب، تبعهما طرد مستحق لمهاجم تشلسي نيكولا جاكسون إثر تدخل عنيف بعدها بـ3 دقائق.

62' ⚽ GOAL! After a SUPERB team play, Bruno Henrique is there to slot it in for @Flamengo_en ❤️🖤 Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLACHE pic.twitter.com/um6mBF01rX — DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ7 دقائق، سجل والاس يان الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.

83' ⚽ GOAL! Wallace Yan just entered the pitch and already made a difference for @Flamengo_EN: 3-1 for the Brazillian club! Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLACHE pic.twitter.com/c2rbRk3X0G — DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025

بنفيكا يسحق أوكلاند سيتي بسداسية

وفي مباراة بالمجموعة الرابعة، فاز بنفيكا 6-0 على أوكلاند سيتي ليحقق انتصاره الأول بكأس لعالم للأندية -الجمعة- بفضل ثنائيتي أنخيل دي ماريا من ركلتي جزاء ولياندرو باريرو في مباراة توقفت لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وسجل دي ماريا هدف التقدم في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء لينهي بنفيكا الشوط الأول متقدما.

وبسبب هطول الأمطار تأخر استئناف المباراة لأكثر من ساعتين.

وسجل فانجيليس بافليديس الهدف الثاني في الدقيقة 52 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما راوغ اثنين من لاعبي أوكلاند بمهارة على حافة المنطقة.

وأحرز ريناتو سانشيز في الدقيقة 63 الهدف الثالث بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بأحد لاعبي أوكلاند سيتي وغيرت اتجاهها إلى داخل الشباك.

وسجل باريرو التسجيل بثنائية في الدقيقتين 76 و78 قبل أن يختتم دي ماريا التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

78' GOAL! @SLBenfica are on a roll here, and Barreiro scores the fifth one for the Portuguese club Watch the @fifacwc | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBAKL pic.twitter.com/KYa6NjaarW — DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025

بهذا الفوز يتصدر بنفيكا المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق نقطة واحدة أمام بايرن ميونخ ثاني الترتيب الذي يلعب أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني في وقت لاحق.

ويتذيل الفريق النيوزيلندي المجموعة بعدما مني بخسارتين متتاليتين.