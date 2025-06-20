ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، أن مهاجمه كيليان مبابي غادر المستشفى الذي نُقل إليه في وقت سابق بعد معاناته من التهاب في المعدة والأمعاء، وذلك خلال كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا بالولايات المتحدة.

وقال النادي، في بيان، "غادر لاعبنا كيليان مبابي المستشفى بعد ظهر اليوم، وعاد إلى معسكر ريال مدريد التدريبي".

وأضاف "سيواصل مبابي تلقي العلاج الطبي الخاص، وسيعود تدريجيا إلى أنشطة الفريق".

وكان ريال قال في وقت سابق اليوم "لاعبنا كيليان مبابي يعاني من التهاب حاد في المعدة والأمعاء وتم نقله إلى المستشفى للخضوع لمجموعة من الفحوص واتباع مسار العلاج المناسب".

وغاب الفرنسي مبابي عن المباراة الأولى لريال في كأس العالم للأندية والتي انتهت بالتعادل 1-1 مع الهلال السعودي أمس الأربعاء.

وقال مصدر بالنادي لرويترز إن مبابي الذي نُقل للمستشفى أمس الأربعاء، عُزل عن زملائه بالفريق منذ يوم الثلاثاء، وخرج من حسابات الفريق لمبارياته بدور المجموعات.

وألمح تشابي ألونسو مدرب ريال أمس إلى أن الشكوك تحوم حول مشاركة مبابي في المباراة المقبلة المقررة أمام باتشوكا المكسيكي يوم الأحد في تشارلوت بولاية نورث كارولينا.