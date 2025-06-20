موعد مباراة الوداد المغربي ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الوداد البيضاوي المغربي ضد يوفنتوس الإيطالي، بالجولة الثانية للمجموعة السابعة في كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، وقنوات البث الحي والمباشر الناقلة للمباراة.

متى موعد مباراة الوداد ضد يوفنتوس؟

تقام مباراة الوداد ويوفنتوس يوم الأحد، الموافق 22 يونيو/حزيران الجاري على ملعب (لينكولن فينانسيال فيلد) في فيلادلفيا الأميركية.

وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، 12 مساء (12:00) بتوقيت فيلادلفيا.

ما قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد الوداد بكأس العالم للأندية؟

منصة "ديزن" (DAZN)

قنوات "إم بي سي" (mbc)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

خسارة الوداد وفوز يوفنتوس

وفي بداية متباينة بالجولة الأولى للمجموعة السابعة، خسر الوداد 0-2 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء الماضي، على ملعب مباراته ضد يوفنتوس.

وفاز يوفنتوس بأقل مجهود 5-0 على العين الإماراتي، على ملعب أودي فيلد في واشنطن.

وبذلك يكون ترتيب المجموعة السابعة كالتالي: