الوداد المغربي يتعاقد مع السوري عمر السومة

أعلن الوداد الرياضي المنافس في الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم -الجمعة- تعاقده مع السوري عمر السومة قادما من العروبة السعودي.

ونشر الوداد عبر صفحته على فيسبوك مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب قائلا "عمر السومة، من سوريا إلى الوداد"، وعلق النادي على المقطع قائلا "عمر السومة من الشام إلى القلعة الحمراء".

وكان السومة انضم للعروبة في يناير/كانون الثاني الماضي في صفقة مجانية بعد انفصاله عن العربي المنافس في دوري نجوم قطر.

وعاد السومة (36 عاما) إلى الدوري السعودي بعدما تألق لسنوات مع الأهلي قبل انتقاله إلى العربي عام 2022 على سبيل الإعارة قبل شراء النادي القطري لعقده في 2023.

واستهل السومة مسيرته مع الفتوة السوري قبل أن ينتقل للقادسية الكويتي، وبعدها إلى الأهلي السعودي ليحقق معه الكثير من الإنجازات خلال 8 مواسم من ضمنها الفوز بالدوري موسم 2015-2016.

وجاء الإعلان رسميا عن التعاقد مع السومة خلال مشاركة الوداد في كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة، واستهل الفريق مشواره في البطولة بالخسارة 2-0 أمام مانشستر سيتي الأربعاء الماضي.

ويخوض الوداد مباراتيه الأخريين بالمجموعة السابعة أمام يوفنتوس والعين الإماراتي يومي الأحد والخميس المقبلين، على الترتيب.