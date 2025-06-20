إنريكي يشرح سبب هزيمة سان جيرمان أمام بوتافوغو بكأس العالم للأندية

لم يبحث الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا، عن أعذار بعد خسارة فريقه أمام بوتافوغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية -الخميس- واعتبرها غير مفاجئة، محذرا من أن مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم "قصيرة ويُمكن أن تخرج منها بسرعة".

وتلقى سان جيرمان خسارة صادمة على ملعب روز بول ستاديوم ضمن منافسات المجموعة الثانية وتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني، بعدما استهل مشواره بفوز عريض على أتلتيكو مدريد الإسباني 4-0 الفائز على سياتل ساوندرز الأميركي 3-1.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحافي "مفاجأة؟ لا، كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة".

وأضاف "كان بوتافوغو أفضل فريق دفاعي واجهناه طوال الموسم، سواء في الدوري أو في دوري أبطال أوروبا. كانوا رائعين".

وتابع الإسباني الذي قاد سان جيرمان إلى تحقيق 4 ألقاب هذا الموسم "نحن معتادون على مواجهة فرق تعتمد على دفاع متأخر، لكن الأمر يبقى دائما معقدا، وقد أدّوا ذلك بشكل ممتاز، لذلك أهنئهم".

وسيلعب الفريق الباريسي مباراته الأخيرة في دور المجموعات الاثنين في سياتل أمام أصحاب الأرض، ويحتاج للفوز لضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وقال إنريكي "إنها مسابقة قصيرة جدا ويمكن أن تخرج منها بسرعة. شاركت في العديد من بطولات كأس العالم، وهي دائما صعبة".

وتابع "لا أحد يعرف ما الذي قد يحدث، علينا أن نستعد جيدا للمباراة الثالثة".

ورغم سيطرة باريس سان جيرمان على الكرة لفترات طويلة فإنه افتقر للشراسة المعتادة وقال إنريكي إن الهزيمة يجب أن تكون رسالة تحذيرية.

وقال "رفعنا مستوى أدائنا في المواجهات الثنائية، لكن الفعالية كانت غائبة. يجب أن تساعدنا هذه المباراة على العودة. لم ينته أي شيء بعد، لدينا مباراة أخرى وسنفوز بها".