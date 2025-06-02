تير شتيغن يرفض مغادرة برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيغن لا يريد مغادرة الفريق رغم خطط النادي الكتالوني للتعاقد مع خوان غارسيا حامي عرين إسبانيول في سوق الانتقالات الصيفية.

وأكدت مصادر مقربة من تير شتيغن أن الحارس الألماني ليس لديه أي نية لمغادرة النادي الكتالوني.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مباريات برشلونة الأكثر مشاهدة في الليغا وريال مدريد ثانيا list 2 of 2 ريال مدريد يتمسك بشرط وحيد لبقاء رودريغو في البرنابيو end of list

ويُزعم أن حارس المرمى الألماني مُلم بخطة التعاقد مع غارسيا، وأنه لا يُجري أي دراسة لسوق الانتقالات، ويطمح للبقاء الحارس الأول في برشلونة. ومع ذلك، فإن البارسا منفتح على تلقي عروض لضمه.

كما أفادت إدارة النادي الكتالوني أن خوان غارسيا لن ينضم إلى برشلونة كبديل.

ومع وصول صفقة غارسيا مع برشلونة إلى ذروتها، ومع وجود اهتمام مُسبق بضمّه، قد يُشكّل الرجل الذي قد يكون أحد صفقات صيف 2025 وضعا جديدا في حراسة مرمى برشلونة.

ووفقا لتقرير من ألمانيا كتبه الصحفي فلوريان بليتينبرغ على حسابه على موقع "إكس" فإن تير شتيغن يُريد البقاء مع برشلونة، حيث يلعب له منذ عام 2014 ويرتبط معه بعقد حتى عام 2028.

وأضاف أن حارس مرمى منتخب ألمانيا البالغ من العمر 33 عاما "مُلم بخطة التعاقد مع خوان غارسيا، لكنه يُريد البقاء حاليا". ويرغب الألماني في البقاء كحارس أساسي في الموسم الجديد لفريقه الذي يحمل شارة قيادته.

إعلان

تير شتيغن جاهز للتحدي

ورغم موسم صعب لم يلعب فيه سوى 9 مباريات بسبب إصابة قوية في الركبة، عاد في نهاية الموسم وقدم مستويات لافتة.

كما لم يتردد مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان في تجديد ثقته به، معلنا أنه سيكون الحارس الأساسي في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ولا يرى الحارس الأسطوري لبرشلونة أن قدوم غارسيا، أو أي حارس آخر، تهديدا لمكانته، بل فرصة لإثبات نفسه مجددا.

وأنهى غارسيا البالغ من العمر 24 عاما موسم 2024-2025 في الدوري الإسباني كأفضل حارس مرمى في البطولة، ولديه شرط جزائي بقيمة 25 مليون يورو.