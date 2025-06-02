ديمبلي أفضل لاعب في دوري الأبطال ودوي يتفوق على لامين جمال

اختير عثمان ديمبلي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم بعد دوره البارز في تتويج ناديه باللقب لأول مرة في تاريخه.

وانتزع بي إس جي اللقب بعد فوز كاسح على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0 في المباراة النهائية، مساء السبت، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

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وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عبر موقعه الرسمي الإلكتروني إلى أن مجموعة الرقابة الفنية بالاتحاد الأوروبي اختارت ديمبلي كأفضل لاعب في دوري الأبطال هذا الموسم 2024-2025 بعدما سجل 8 أهداف في مشوار تتويج فريقه.

وترك ديمبلي (28 عاما) بصمة مؤثرة حيث سجل هدفا في عودة درامية لفريقه أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-2 في مرحلة الدوري بعد تقدم الفريق الإنجليزي بهدفين إضافة إلى هاتريك في مرمى شتوتغارت بالجولة الثامنة، وهدفي الفوز في معقل فريقي ليفربول وأرسنال بالأدوار الإقصائية.

أفضل لاعب شاب

كما اختير زميله، ديزيريه دوي، كأفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد دوره البارز أيضا في الإنجاز التاريخي لسان جيرمان، حيث سجل هدفين في شباك إنتر ميلان بالمباراة النهائية.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن اختيار دوي جاء بعد الأداء المذهل الذي قدّمه في مراحل خروج المغلوب التي شملت تسجيله هدفين في المباراة النهائية.

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وقال بيان اليويفا: "كان ديزيري دوي بمثابة مفاجأة رائعة هذا الموسم. تألق بشكل مذهل في مرحلة خروج المغلوب وبلغ المباراة النهائية وقدم أداء استثنائيا فيها".

وأضاف: "أصبح دوي أول لاعب مراهق يسجل هدفين في نهائي دوري الأبطال. إنه أمر رائع أن يكون لدينا قدوة تشجع اللاعبين الشباب الآخرين على التألق في المستقبل".

ويُعد دوي أصغر لاعب فرنسي يشارك أساسيا في مباراة نهائية لدوري أبطال أوروبا بعمر 19 عاما و362 يوما.

وسجل دوي 5 أهداف في النسخة المنتهية من البطولة الأوروبية العريقة في 16 مباراة، وذلك في شباك سالزبورغ (1) بمرحلة الدوري، وستاد بريست (1) وأستون فيلا (1) بالمراحل الإقصائية، وإنتر ميلان (2) في النهائي بالإضافة إلى 4 تمريرات حاسمة.

أفضل هدف

ونال لامين جمال نجم برشلونة الإسباني الشاب جائزة أفضل هدف في موسم دوري أبطال أوروبا، والذي سجله بعد مجهود فردي وانطلاقة بمهارة رائعة خلال التعادل مع إنتر ميلان بنتيجة 3-3 في ذهاب مباراة الدور قبل النهائي.

واعتلى جمال بهذه الجائزة قائمة تضم 10 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم منها هدف آخر له جاء في المركز التاسع، عندما هز شباك بنفيكا في مباراة انتهت بفوز برشلونة 3-1 في إياب الدور ثمن النهائي.

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التشكيلة المثالية

وكشف الاتحاد الأوروبي كذلك عن التشكيلة المثالية لدوري الأبطال، وقد هيمن عليها لاعبو باريس سان جيرمان، إذ ضمت 7 من لاعبي الفريق الفرنسي.

كما ضمت لاعبين اثنين من برشلونة وواحدا من إنتر ميلان وأرسنال.

التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025

حراسة المرمى

الإيطالي جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).

خط الدفاع

المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

البرازيلي ماركينيوس (باريس سان جيرمان).

الإيطالي أليساندرو باستوني (إنتر ميلان).

البرتغالي نونو مينديز (باريس سان جيرمان).

خط الوسط

البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان).

الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال).

الإسباني لامين جمال (برشلونة).

البرازيلي رافينيا (برشلونة).

خط الهجوم

الفرنسي ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان).

الفرنسي عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان).