سبب غريب لرفض أتشيربي الانضمام لمنتخب إيطاليا

كشف المدافع المخضرم فرانشيسكو أتشيربي عن سبب رفضه الانضمام إلى المنتخب الإيطالي لمباراتيه ضد النروج ومولدوفا في تصفيات مونديال 2026، قائلا "إني لست جزءا من مشروع الجهاز الفني" لأبطال العالم 4 مرات.

واستدعي ابن الـ37 عاما من قبل المدرب لوتشانو سباليتي إلى تشكيلة المنتخب لأول مرة منذ مارس/آذار الماضي لخوض المباراتين المقررتين في 6 و9 الشهر الحالي في أوسلو وريجو إيميليا (شمال البلاد)، لكن وبعد خسارته وفريقه إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان أول أمس السبت أعلن أنه لن ينضم إلى معسكر "الأتزوري".

وأكد أتشيربي أن قراره ليس مرتبطا بالهزيمة التاريخية التي تلقاها إنتر أول أمس السبت في ميونخ، بل بأنه ليس على اتفاق مع المدرب سباليتي، متحدثا عن قلة الاحترام تجاهه من أولئك الذين "يقودون المجموعة"، أي المنتخب.

وألمح أتشيربي إلى أن سباليتي رفض في بادئ الأمر استدعاءه إلى التشكيلة، لكن المحيطين به في اللجنة الفنية أقنعوه بذلك، مضيفا في منشور مطول على إنستغرام أمس الأحد "بعد تفكير عميق أبلغت الجهاز الفني اليوم (الأحد) أني لن أقبل دعوة الانضمام إلى المنتخب الوطني، لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، لأن ارتداء قميص (الأتزوري) كان دائما شرفا ومصدر فخر لي".

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وتابع "مع ذلك، في ضوء الأحداث الأخيرة فإن الظروف لا تسمح بمواصلة هذه الرحلة في الوقت الحالي، لا أبحث عن أعذار أو مجاملات، بل أطالب بالاحترام، وإذا كان هذا الاحترام غائبا من قبل من ينبغي أن يقودوا المجموعة فأنا أفضّل التنحي جانبا".

وشدد "لست ممن يتمسكون بالدعوة (إلى المنتخب)، لطالما بذلت قصارى جهدي، لكني لن أبقى حيث غير مرغوب بي، من الواضح أني لست جزءا من مشروع الجهاز الفني، هذا قراري، وكما قلت هذا الصباح للجهاز الفني إنه ليس قرارا نهائيا (أي أنه لا يعتزل دوليا)، ولا نابعا من غضب ولا من الإحباط بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا، إنها حاجة للمراجعة (مراجعة الذات)، أتمنى التوفيق للمنتخب الوطني، ومثل زملائي في الفريق سأواصل تشجيعهم بالتفاني نفسه الذي لطالما أظهرته على أرض الملعب".

وغابت إيطاليا عن النسختين الماضيتين من كأس العالم نتيجة فشلها في حسم التأهل المباشر واضطرارها لخوض الملحق، مما يجعل سباليتي تحت ضغط كبير منذ بداية مشوارها في المجموعة التاسعة ضد النرويج ونجومها إيرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد وألكسندر سورلوث في 6 يونيو/حزيران في أوسلو، ثم ضيفتها مولدوفا بعدها بـ3 أيام.

ونتيجة انشغالها بمباراتيها في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد ألمانيا (خسرت ذهابا على أرضها 1-2 وخرجت لتعادلها إيابا 3-3) غابت إيطاليا عن الجولتين الأوليين من منافسات المجموعة التي تتصدرها النرويج بـ6 نقاط.