موعد مباراة ألمانيا ضد البرتغال في نصف نهائي دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ألمانيا ضد الدانمارك في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024-2025 وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة الأربعاء 4 يونيو/حزيران الجاري على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة البرتغال وألمانيا:

beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

منذ خروجه من ربع النهائي على أرضه في بطولة أمم أوروبا 2024 حقق المنتخب الألماني بقيادة المدرب جوليان ناغلسمان في طريقه إلى نصف النهائي في ميونخ 5 انتصارات و3 تعادلات في 8 مباريات بدوري الأمم الأوروبية.

ويضع مدرب هوفنهايم ولايبزيغ وبايرن ميونخ السابق عينيه الآن على الكأس بعد أن صرح لوسائل الإعلام هذا الأسبوع بأن "الهدف هو الفوز بلقب دوري الأمم".

Some iconic Germany-Portugal face offs through the years. 🇩🇪🇵🇹✨ 📸 Imago pic.twitter.com/FL28h8sF3J — German Football (@DFB_Team_EN) May 26, 2025

وفازت ألمانيا على البرتغال في كأس العالم 2006 و2014، وكذلك في يورو 2008 ويورو 2012 ويورو 2020.

في المقابل، يرغب مدرب البرتغال روبرتو مارتينيز في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ألمانيا، لتخفيف الضغط على لاعبيه بعد أداء مخيب للآمال في بطولة أوروبا الصيف الماضي، وفوز غير مقنع على الدانمارك في ربع النهائي.

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وكانت البرتغال على وشك الخروج من البطولة، لكنها نجحت في قلب خسارتها 1-0 أمام الدانمارك بمباراة الذهاب إلى فوز 5-2 في الإياب لتضرب موعدا مع ألمانيا.

ووسط الشائعات التي تربطه بالرحيل عن نادي النصر السعودي من المقرر أن يخوض كريستيانو رونالدو مباراته الدولية رقم 220 ضد منتخب ألماني لم يسبق له الفوز عليه من قبل.

التشكيلة الأساسية المحتملة لألمانيا:

تير شتيغن، كيميتش، تاه، أنطون، ميتلشتات، غروس، غوريتسكا، غنابري، فيرتز، ساني، أونداف.

التشكيلة الأساسية المحتملة للبرتغال:

ديوغو كوستا، دالوت، روبن دياز، أنطونيو سيلفا، نونو مينديز، برناردو سيلفا، فيتينيا، جواو نيفيز، فرنانديز، دييغو جوتا، رونالدو.