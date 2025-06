موعد مباراة ألمانيا ضد البرتغال في نصف نهائي دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ألمانيا ضد الدانمارك في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024-2025 وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة الأربعاء 4 يونيو/حزيران الجاري على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

منذ خروجه من ربع النهائي على أرضه في بطولة أمم أوروبا 2024 حقق المنتخب الألماني بقيادة المدرب جوليان ناغلسمان في طريقه إلى نصف النهائي في ميونخ 5 انتصارات و3 تعادلات في 8 مباريات بدوري الأمم الأوروبية.

ويضع مدرب هوفنهايم ولايبزيغ وبايرن ميونخ السابق عينيه الآن على الكأس بعد أن صرح لوسائل الإعلام هذا الأسبوع بأن "الهدف هو الفوز بلقب دوري الأمم".

