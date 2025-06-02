لماذا لن يرتدي أرنولد الرقم 66 في ريال مدريد؟

يتعين على الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد المنتقل حديثا إلى ريال مدريد اختيار رقم جديد، لأنه لن يتمكن بعد الآن من ارتداء رقم 66 الذي اعتاد حمله مع ليفربول.

وتفرض اللوائح والقوانين الخاصة بالدوري الإسباني على اللاعبين المسجّلين في قائمة فرقهم ارتداء قمصان بالأرقام من 1 إلى 25 فقط حسب المادة 239 الخاصة بزيّ اللاعبين.

🚨| RAPPEL: Trent Alexander-Arnold ne pourra PAS porter son NUMÉRO 66 avec le Real Madrid. ✅❌ ✅ La Liga n'autorise que les numéros 1 à 25. 👀 Quel numéro Trent devrait-il porter ? ⤵️ pic.twitter.com/8lB2IGwzdF — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) May 30, 2025

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 تير شتيغن يرفض مغادرة برشلونة list 2 of 2 مباريات برشلونة الأكثر مشاهدة في الليغا وريال مدريد ثانيا end of list

ويتم تخصيص الرقمين 1 و13 لحراس المرمى في حين يُحتفظ بالرقم 23 للحارس الثالث، وفق صحيفة "آس" الإسبانية.

ولهذا السبب لن يكون أمام أرنولد (26 عاما) سوى اختيار رقم جديد غير ذلك الذي اعتاد حمله لعدة مواسم مع ليفربول وتعلّق به بشكل خاص.

وسبق لأرنولد خلال مسيرته ارتداء الرقم 2 الذي يملكه حاليا الإسباني داني كارفاخال، و15 الموجود مع التركي أردا غولر، وكذلك الرقمين 17 و18.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الرقمين الأخيرين باتا متاحين حاليا بعد إعلان ريال مدريد رحيل صاحبيهما لوكاس فاسكيز وخيسوس فاييخو على التوالي.

إعلان

وأشارت إلى أن الرقم 10 سيكون شاغرا أيضا بسبب مغادرة الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، لكن هذا الرقم الأخير -على ما يبدو- سيكون من نصيب الفرنسي كيليان مبابي، إذ يرتدي قميصا بهذا الرقم مع منتخب فرنسا.

وعلّقت الصحيفة على ذلك بالقول "ربما يختار أرنولد أحد هذه الأرقام أو ربما سيضطّر لانتظار إذا ما كانت هناك مغادرات جديدة".

وحمل أرنولد رقم 66 مع ليفربول منذ صعوده إلى الفريق الأول في يوليو/تموز 2016، ورفض بعد ذلك تغييره.

وفي هذا لصدد، يقول كبير مسؤولي المعدّات في ليفربول، لي رادكليف، إنه "عندما يتم تصعيد لاعب شاب من الأكاديمية إلى الفريق الأول فإننا نتعمّد منحه رقما مرتفعا حتى يجتهد ويثبت نفسه ليحصل على رقم أقل ويشعر بقيمته.. لكن ترينت تعلق به كثيرا ولم يطلب تغييره أبدا".

وعند سؤال اللاعب نفسه عما إذا كان يفكر في استبدال هذا الرقم واختيار آخر، رفض ذلك رفضا قاطعا لأنه يرى نفسه ناجحا وحقق به عديدا من الألقاب (مع ليفربول).

وسيصبح أرنولد لاعبا جديدا في ريال مدريد بدءا من بطولة كأس العالم للأندية لتعزيز مركز الظهير الأيمن الذي عانى منه الفريق عقب إصابة كارفاخال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.