صلاح يواصل حصد الجوائز الفردية مع ليفربول

واصل الدولي المصري محمد صلاح حصد مزيد من الجوائز والألقاب الفردية لموسم 2024-2025، بعد تتويجه الاثنين، بجائزة أفضل لاعب في ليفربول للمرة الخامسة في مسيرته بقلعة أنفيلد.

وقدم اللاعب المصري أداء استثنائيا مع "الريدز" بعد أن ساعده في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية في مسيرته بتسجيله 29 هدفا و18 تمريرة حاسمة، وهي الأرقام التي أكسبته أيضا لقب الحذاء الذهبي الرابع، معادلا الرقم القياسي، وجائزة صانع الألعاب الثانية.

وتم اختيار صلاح (32 عاما) كأفضل لاعب في "البريميرليغ" لموسم 2024-2025، وحصل أيضا على جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة كتاب كرة القدم.

وسبق لصلاح الذي سجل إجمالي 34 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، الفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول مواسم 2017-2018، 2020-2021، 2021-2022 و2023-2024.

Your @StanChart Men's Player of the Season for 2024/25… Mo Salah 👑

— Liverpool FC (@LFC) June 2, 2025